Como Ganhar Seguidores na Twitch

Os streamers que tem um canal na rede social Twitch sabem a importância de ter muitos seguidores para aumentar o retorno financeiro das transmissões ao vivo e lives de jogos. Mas se nas outras redes sociais é trabalhoso ganhar seguidores, nesta plataforma de streaming os obstáculos são ainda maiores.

Afinal, o Twitch é uma plataforma voltada para a transmissões online e lives de jogos de videogames através de um canal. E o que não falta hoje em dia são streamers amadores e profissionais disputando a atenção de outros streamers e admiradores. Como driblar a concorrência e conseguir ganhar mais seguidores? Além das estratégias básicas, você também deve investir em comprar seguidores no Twitch.

Comprar Seguidores na Twitch – Vale a Pena?

Não só vale a pena comprar seguidores na Twitch, como esta é hoje uma ação indispensável em qualquer planejamento de Marketing Digital nas redes sociais. Basta pensar na dificuldade que é atrair o público certo para o seu canal. Além de se certificar de que a transmissão ou live é de um bom jogo de videogame, com qualidade de vídeo e de som, ainda é preciso investir pesado na divulgação dentro e fora do Twitch.

Uma das estratégias utilizadas pelos gamers é seguir o perfil de outros jogadores em outras plataformas como Instagram e Youtube, por exemplo. Mas também é importante criar anúncios segmentados, ter uma identidade visual forte que faça com que você seja reconhecido, fazer parcerias com streamers de outros canais e, é claro, apostar na regularidade da transmissão online das partidas.

Mas tudo isso leva tempo para mostrar resultados. Por isso, os especialistas recomendam que você acrescente mais uma etapa neste rol de ações: comprar seguidores Twitch. Quando você compra seguidores, você potencializa todas as outras ações empreendidas e encurta o tempo para atingir suas metas e ver os resultados lucrativos. Veja as principais vantagens de comprar seguidores na Twitch:

Turbina outras ações

Os resultados aparecem rapidamente

Aumenta o alcance das transmissões de vídeos do seu canal na plataforma

Seu canal no Twitch ganha mais seguidores organicamente

Você economiza tempo

Atrai parcerias lucrativas para o seu canal no Twitch

Aumenta a popularidade do seu canal no Twitch

Eleva as chances de ter mais engajamento

3 Melhores Sites para Comprar Seguidores na Twitch

Sabendo das vantagens de comprar seguidores Twitch, é hora de saber como escolher o site mais seguro para realizar a compra. Nós analisamos os sites mais famosos do mercado e selecionamos os 3 melhores para comprar seguidores Twitch. São eles:

PromovUp: O número 1 em segurança e qualidade

Subsly: O que oferece o melhor suporte ao cliente

SocialBoss: O melhor site para seguidores globais

O PromovUp já é um site conhecido no mercado brasileiro quando o assunto é aumentar as taxas de engajamento das redes sociais. Com uma equipe de profissionais qualificados e experientes, o PromovUp oferece pacotes para conseguir seguidores, espectadores e visualizações no Twitch.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você pode escolher entre pacotes que variam de 50 seguidores e 5 mil seguidores Twitch, começando a partir de R$12,99. O PromovUp também oferece garantias importantes: os seguidores são verdadeiros, existe reembolso caso a entrega não seja concluída e reposição de seguidores caso algum deles deixe de seguir o seu canal no Twitch em um prazo de 30 após a compra.

A entrega é outro destaque do PromovUp, já que ela é feita aos poucos para evitar que descubram que você comprou seguidores. Além disso, no PromovUp você encontra pacotes para outras mídias sociais e pode pagar usando Pix, boleto bancário, transferência bancária, PagSeguro e cartão de crédito.

O Subsly é o nosso segundo melhor site para comprar seguidores na Twitch. Neste site, você também encontra uma grande variedade de serviços para outras plataforma. Aqui, você pode comprar seguidores, espectadores de Lives e visualizações de clipes, jogos, canal e vídeo no Twitch.

Por apenas R$ 12,99 já é possível comprar 50 seguidores, mas o Subsly também disponibiliza pacotes maiores. Além disso, o Subsly preza pela segurança, contando com um time de apoio ao cliente especializado em Twitch. Aqui também é possível comprar via Pix ou boleto, e existem garantias de devolução de dinheiro ou reposição de seguidores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SocialBoss

O SocialBoss é focado no mercado internacional, por isso, ele é perfeito para quem deseja aumentar o número de seguidores de várias partes do mundo. Os pacotes começam com 100 seguidores a partir de $4,99.

No SocialBoss você também pode investir em serviços para outras plataformas, seja para aumentar a quantidade de followers, curtidas, compartilhamento, comentários e visualizações.

E, ainda que o pagamento seja em dólar, e o site esteja todo em Inglês, existem garantias de entrega, de reposição e de segurança, já que eles não pedem sua senha e garantem que ninguém saberá que você comprou seguidores.

Como conseguir seguidores organicamente no Twitch?

Imagem: reprodução

Como vimos, comprar seguidores na Twitch é um excelente potencializador de outras estratégias fundamentais do Marketing de redes. Mas, para ganhar seguidores Twitch é preciso que uma complemente a outra para que os resultados sejam positivos. Conheça ações que devem fazer parte do seu planejamento:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como Criar um Perfil Atraente

O perfil é a porta de entrada para ganhar seguidores na Twitch. Para torná-lo atraente, crie uma identidade visual só sua, para que possa ser facilmente reconhecido no Twitch e em outras plataformas. Além disso, é interessante também desenvolver banner e logotipo.

Conteúdo de Qualidade é Fundamental

Não adianta investir em Marketing Digital para divulgar seu canal e partidas online se o seu conteúdo não for de qualidade, exclusivo e atraente. Para saber como deve ser esse conteúdo, você deve definir sua audiência e criar conteúdo baseado nas preferências deles.

Colaborações e Networking

Invista sempre em parcerias, seja com patrocinadores seja com outros jogadores. Com outros jogadores vocês dois podem divulgar as partidas entre as duas audiências, otimizando a atração de novos espectadores que podem se tornar seus seguidores no Twitch.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Promoção nas Redes Sociais

Divulgar o seu conteúdo e seu canal do Twitch em outras mídias sociais também tem um efeito positivo quando o assunto é ganhar mais seguidores. Seja no Instagram ou Youtube, o segredo é criar contatos com outros players e amantes dos jogos de videogames para atraí-los para suas transmissões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Utilizando o Twitch Prime para Crescer

O antigo Twitch Prime agora chamado de Prime Gaming é o programa de afiliados da plataforma. Através dela você também otimiza o seu crescimento orgânico e lucro financeiro.

Analisando e Aperfeiçoando seu Desempenho na Twitch

Assim como ocorre em outras mídias sociais, também é possível avaliar o desempenho das suas ações no Twitch através do Analytics.

Com essa ferramenta é possível monitorar o desempenho de suas ações por períodos, saber o melhor horário para transmissão de jogos e vídeos, saber o desempenho de uma transmissão assim como insights da audiência e de onde vêm seus espectadores, e o melhor confira quanto você lucra financeiramente na Twitch.