Aviator: Melhores estratégias truques e dicas para 2024

A diversão online em cassinos tem crescido cada vez mais nos últimos anos, e uma das principais causas da Popularização deste tipo de jogos foi o game Aviator. Aviator é um jogo de cassinos criado pela Spribe no ano de 2019 que rapidamente ganhou as graças dos fãs de cassino que encontraram um novo jogo para passar longas horas se divertindo online.

Neste jogo você acompanha um avião que está alçando voo, seu objetivo é adivinhar quando o avião vai finalmente ganhar altura e sumir da tela. Aviator é um jogo simples, mas bem cativante que tem chamado atenção dos jogadores do mundo todo, pois oferece uma jogabilidade simples possibilita longas horas de diversão sem muito esforço.

Este é um dos maiores sucesso dos jogos de cassino da atualidade, ele certamente pode ser uma boa escolha para se divertir sem sair de casa. Para conhecer em detalhes tudo sobre este grande jogo de sucesso, veja abaixo uma análise completa sobre o Aviator da Spribe. Descubra mais sobre as regras, características do game e principalmente aprenda como jogar Aviator na DavBet o melhor cassino online do Brasil.

Descubra tudo sobre o Aviator

Atualmente os jogos de cassino estão ganhando muita atenção dos brasileiros, eles oferecem uma oportunidade de se divertir online, gastando pouco sem precisar sair de casa. Um dos jogos de maior sucesso da atualidade é Aviator da Spribe um Crashgame de regras simples que oferece ao jogador uma experiência de jogo muito divertida.

Como foi dito anteriormente, Aviator da Spribe foi lançado em 2019, mesmo ano em que os cassinos online começaram a ganhar popularidade no Brasil. Este jogo utiliza do mesmo princípio dos jogos de slots de cassinos, ele tem regras muito simples, jogabilidade simples e chances altas de premiações, uma receita que levou o jogo a ter muito sucesso no Brasil.

Atualmente Aviator está entre os dez jogos mais procurados por brasileiros em casas de apostas e cassinos. Aviator é extremamente divertido e vale muito a pena jogar, este grande sucesso dos cassinos inovou a formula dos jogos de cassinos e trouxe ao público uma experiência nova, mas muito similar aos clássicos jogos de caça-níquel.

Muita gente é bem crítica quanto ao formato do jogo, regras e formas de jogar. Para te deixar por dentro sobre tudo relacionado à Aviator da Spribe, veja abaixo uma ficha técnica do game:

Ficha técnica do jogo

Ano de Lançamento: 2019

RTP: 97%

Aposta Mínima: R$ 1,00

Aposta Máxima: R$ 500,00

Maior Premiação: 10.000x

Criadora do Jogo: Spribe

Como você pode notar a ficha técnica de Aviator possui algumas informações chave sobre o game. Para te auxiliar na leitura sobre estas informações é importante conhecer um pouco sobre os termos utilizados e regras do jogo. Aviator foi lançado em 2019 como uma tentativa da Spribe de fazer uma releitura dos clássicos jogos de caça-níquel, esta releitura saiu como um formato de jogo totalmente inovador.

O Aviator jogo tem muito relacionado a jogos de slots, pois até mesmo RTP é similar aos jogos desta categoria. Para quem não familiarizado com o termo RTP é a sigla de Return To Player, que traduzido para português significa retorno ao jogador. Esta sigla surgiu para indicar aos jogadores o quanto do valor de apostas ele consegue, em média, de volta nas suas apostas, em Aviator o RTP é muito alto ficando em torno de 97%.

Um fato curioso sobre o RTP do Aviator é que como este jogo utiliza de um modelo de apostas muito volátil em resultados este RTP pode variar de acordo com o site em que joga e até mesmo com a forma que joga. Na DavBet a média de RTP do Aviator é de 97%.

Aviator tem um sistema de premiações muito diferente dos demais jogos de cassino, ele aplica multiplicadores diretamente no valor apostado, durante o jogo você pode chegar a ganhar em uma única rodada até R$ 1.000.000, porém vale ressaltar que uma premiação como esta é praticamente impossível.

Regras do jogo Aviator

O Aviator funciona de uma forma simples e suas regras são básicas. Neste jogo seu objetivo é fazer apostas em um voo de avião fictício. Este jogo funciona com multiplicadores que aumentam a cada segundo que o avião se mantem em voo, você ganha parando sua aposta antes do avião sair da tela, em outras palavras você só perde se não entender bem o momento de para sua aposta.

Agora que entende um pouco melhor como funciona o game, entender as regras do jogo se torna mais simples. Antes do Avião levantar voo ele deixa uma pequena janela para você registrar suas apostas, por lá você pode escolher o valor da aposta e planejar sua estratégia. O jogo começa assim que o avião alça voo, você pode parar suas apostas a qualquer momento pegando o multiplicador de ganhos na tela.

Como você pode notar, para perder no Aviator você precisa esperar tempo demais para parar suas apostas. O jogo do avião é fácil de jogar com regras muito simples. Este game foi muito importante para os cassinos online, tanto que ele tem influência direta na criação do gênero de jogos de cassino chamado Crashgames.

Menu de opções do Aviator

O Aviator é um jogo simples, mas utiliza de um sistema de configurações completo que te permite ter uma boa experiência com o jogo mesmo em celulares ou computadores. No canto superior a direita da tela existem três barrinhas nela você pode abrir o menu de configurações do Aviator e configurar tudo dentro do jogo.

Você pode tirar o som, a música e até mesmo as animações do jogo caso queira uma experiência mais leve para celulares. Por lá você também encontrar informações específicas sobre o Aviator criadas pela própria Spribe, empresa que criou e fornece o Aviator para cassinos do mundo todo.

Através do menu de configurações você pode personalizar sua experiência com Aviator buscando o melhor desempenho ou a melhor experiência. De qualquer forma você pode jogar aviator da forma que quiser, basta abrir o menu de configurações e definir suas preferências.

Menu de apostas

O menu de apostas do Aviator é intuitivo, você não terá muitos problemas para começar a jogar. Nele você encontrará três itens diferentes, um escrito aposta na cor cinza, ou escrito auto de cinza, um escrito aposta na cor verde e um menu para controlar o valor das apostas.

Você pode apostar valores que vão desde R$1,00 a até R$ 500,00 para suas apostas. Vale ressaltar que o valor da aposta pode variar de acordo com a moeda que você usa no cassino, em reais o valor mínimo de apostas é diferente do Euro e do Dólar, atente-se a isto na hora de fazer suas apostas.

Além do menu de apostas, você também tem uma barra de acesso rápido a seu histórico de apostas, ela fica logo abaixo do menu de apostas, por lá você pode consultar quais foram as apostas feitas na rodada, suas apostas ao longo do dia e até mesmo os maiores multiplicadores até o momento.

No topo da tela também existem informações relevantes, sobre os últimos multiplicadores em que o jogo parou. Aviator é um jogo simples, mas que adota um menu completo para você ter formas diferentes de acompanhar suas apostas, além disso o game possui um modo de demonstração na DavBet que pode te ajudar se acostumar melhor com o menu de apostas e todas estas informações.

Apostas automáticas

É fato que Aviator é um jogo de regras simples e de menu intuitivo, mas além disso o jogo também oferece a opção de automatizar suas apostas. Lembra do botão de auto escrito na cor cinza? Ele te leva a opção de criar apostas personalizadas com inicio e paradas automáticas, eles são perfeitos para quem quer apenas se divertir acompanhando o aviãozinho em voo.

O menu auto funciona de forma bem similar ao menu de apostas convencional, porém ele tem uma diferença, um botão azul escrito “Auto Jogo’ e uma opção extra chamada “auto saque”. Ambos os menus funcionam de forma simples e ajudam você a jogar sem precisar apostar toda rodada.

No menu “Auto Jogo” você pode personalizar a duração das suas próximas apostas, para isto você pode optar por travar o jogo em um número de rodadas, em um valor em caso de perda, em um valor em caso de ganhos ou se uma única vitória der uma premiação muito alta.

A opção “Auto saque” é um pouco mais simples, ela serve apenas para você definir um multiplicador para suas apostas. O legal é que mesmo sem acessar o menu “Auto Jogo” você pode criar apostas automáticas, mas sem tantas definições de rodadas e em um jogo praticamente infinito.

Apostas duplas

Um ponto muito curioso sobre Aviator é que este jogo te permite fazer suas apostas ao mesmo tempo. Você pode fazer duas apostas completamente distintas ao mesmo tempo, ou se quiser realizar apenas uma aposta. O menu de apostas extra pode ser retirado clicando no ícone de menos no topo do menu de apostas.

As apostas duplas permitem que você dobre suas chances de ganhar, além disso permite que você automatize uma aposta e faça a outra manualmente para ter ainda mais imersão no jogo. O jogo do Aviãozinho, apesar de ser simples em regras e temática ele é bem completo e pode te oferecer opções de jogo bem interessantes.

Agora que você entende melhor as regras do Aviator da Spribe e sabe como o menu de apostas do jogo funciona você já tem tudo para começar a se divertir. O melhor site para isto é a DavBet, pois a plataforma oferece um cassino completo com muito suporte para o jogador. Além de jogar no site certo, aprender algumas técnicas para mandar bem no jogo pode ser uma boa ideia.

Como jogar bem

Se você prestar bem atenção nas regras do Aviator vai notar que este é um jogo mais fácil de ganhar do que de perder. Existem algumas dicas e técnicas que podem ajudar você a jogar bem Aviator, as mais comuns estão associadas a entender bem como o jogo funciona para traçar boas estratégias de apostas e também identificar como jogar de forma correta.

Existem três passos que você precisa tomar para jogar bem Aviator da Spribe, veja cada um deles:

1º Passo: Entenda bem as regras do game.

A primeira forma de começar a mandar bem nas apostas em Aviator é entender bem sobre as regras do jogo, o quanto mais você conhece sobre as regras e formas de jogar melhores serão seus resultados nas apostas.

2º Passo: Pratique no modo demonstração.

O site da DavBet oferece ao jogador a possibilidade de testar Aviator sem gastar nada com o modo demonstração. O modo de demonstração do jogo do aviãozinho é literalmente a versão completa do jogo, mas sem a opção de fazer apostas valendo dinheiro de verdade. No modo de demonstração você pode se familiarizar ao menu de apostas e traçar suas primeiras estratégias para jogar bem Aviator.

3º Passo: Aprenda quando para de jogar.

Aviator é um jogo com mecânicas muito simples, que praticamente qualquer jogador consegue dominar em minutos. Porém, mesmo sendo fácil de jogar é fato que você precisa aprender o momento certo de parar suas apostas e de dar uma pausa com o jogo.

Seguindo estas três dicas simples você consegue mais experiência no jogo e pode começar a mandar bem nas apostas. Mas, além destas dicas existem algumas formas de melhorar seus resultados com Aviator, são elas: Os bônus de apostas para Aviator, as estratégias de jogo mais populares e alguns truques que aumentam mais suas chances de ganhar.

Em 2024 um sortudo jogando na DavBet conseguiu um feito incrível usando estas dicas acimas. Ele ganhou R$30.000, 00 fazendo uma aposta de apenas R$ 75,00. Para entender mais obre esta história, acesse ao link: e descubra como tudo aconteceu.

Bônus de apostas para Aviator na DavBet

Como em qualquer jogo de cassino os bônus são uma ótima forma de economizar. Algumas plataformas como a DavBet são especializadas em Aviator e oferecem um bônus exclusivo para apenas este jogo, para entender melhor veja abaixo:

Na DavBet você pode encontrar um bônus incrível para aproveitar sua experiência com Aviator. Além de ter o bônus de boas-vindas para cassinos que já é de grande ajuda você também pode aproveitar do bônus exclusivo para Aviator que a plataforma oferecer.

Jogos do gênero crash estão ganhando cada vez mais notoriedade, com isso as opções de plataformas com bônus estão cada vez mais interessantes. Na DavBet você pode ter ganhos ainda maiores usando os bônus de apostas oferecidos. A plataforma oferece um bônus para aviator único que te dá crédito extra para fazer suas apostas sem gastar nada.

Link : Aviator Bonus

O bônus Aviator nada mais é do que 100% do valor do seu 5º Depósito apenas para o jogo aviator. Para ativar esta promoção você precisa criar uma conta na DavBet e jogar com frequência, antes do seu 5º Depósito clique na aba promoções do site a tive o bônus do Aviator.

Este bônus tem alguns termos e condições de uso bem simples, mas que precisam ser levados em conta. O valor mínimo de depósito para ativar a promoção deve ser de R$ 20,00, além disso, o valor máximo ganho do bônus é de até R$200,00. O Bônus só é válido no jogo Aviator e só pode ser ativado no seu 5º Depósito.

Os bônus do aviator não param por ai, a plataforma também oferece no fim de semana um bônus para jogos crash que inclui Spaceman, aviator, e muitos outros. Neste bônus você recebe 25% de cashback de valores perdidos em apostas anteriores.

Link: Aviator 25% de cashback

Apesar das regras este é um bônus simples para usar, são poucos termos e condições de uso. A DavBet oferece um ótimo suporte para você jogar Aviator online sem precisar realizar inúmeros depósitos para curtir o tão amado jogo do aviãozinho.

Estratégias de apostas mais populares

É muito comum que jogadores de cassino desenvolvam técnicas para maximar os ganhos nas apostas. Estas técnicas são popularmente conhecidas como estratégias, mas elas nada mais são do que formas de aumentar gradativamente seus lucros com o uso correto dos valores de apostas utilizados para apostas.

Uma das técnicas mais populares é do aumento progressivo de valores de apostas durante as rodada de Aviator. No Aviator existem duas formas de usar esta estratégia, uma aumentando o valor da aposta a cada rodada ganha, e outra é buscando multiplicadores cada vez mais altos a cada ganho, de certa forma esta estratégia funciona e pode melhorar seus lucros.

Vale ressaltar que estas estratégias de apostas são apenas técnicas para aumentar os ganhos durante rodadas de sorte, elas não aumentam suas chances de ganhar, apenas melhoram seu lucro quando você ganha. Além desta estratégia existem muitas outras que podem ser adotadas no Aviator, porém nenhuma delas é tão eficaz.

Pelo fato de Aviator ter um conjunto de regras muito simples é bem complicado criar apostas que fogem o padrão de aumentar progressivamente o valor de apostas. Porém, existem alguns truques e dicas que podem ajudar você a aumentar bastante seus ganhos durante os jogos, são eles:

Dicas e truques para aumentar suas probabilidades de ganhar

Muita gente se engana ao pensar que pelo fato de Aviator ser um jogo simples existem poucas possibilidades de aumentar as chances de ganhar. Neste jogo as regras simples facilitam o processo de aumentar probabilidades de ganhar, por exemplo, estatísticas apontam que durante meia hora apenas em 2% das rodadas de Aviator é impossível de ganhar, mas os demais podem gerar lucros, mesmo que bem baixo.

O jogo do avião dá muitas premiações, tanto que o RTP do jogo é de 97%, isto só acontece pelo fato de que o jogo permite que você ganhe muitas rodadas seguidas desde que busque por multiplicadores pequenos. Uma dica muito útil que pode ajudar ao longo das rodadas é configurar uma aposta automática que busca multiplicadores baixos com valores de apostas mais altos.

Multiplicadores baixos dão bons resultados, mas eles são mais notáveis com valores altos. Ao usar apenas uma das mesas com jogo automático que multiplicadores baixos você aumenta muito suas chances de ganhar e pode utilizar o outro menu de apostas para fazer sua jogatina da forma que quiser, claro que este truque não é infalível, mas ele pode dar bons resultados.

Outra dica muito útil é definir nas apostas automáticas valores máximos de apostas por perda e por ganhos. Aviator é um dos jogo que você só percebe seus lucros quando você tem uma boa organização financeira, pois o jogo raramente alcança multiplicadores muito altos, este é daqueles jogos que você precisa sempre correr riscos calculados.

Onde jogar Aviator?

Online você encontra muitos sites que oferecem Aviator, mas para fazer uma boa escolha você precisa optar por plataformas que te ofereçam segurança, bom desempenho, aplicativo e principalmente bônus que facilitem sua experiência com Aviator. Para analisar cada um destes critérios é bem simples, veja abaixo:

Segurança

Existem duas formas de verificar se um cassino é seguro, o primeiro olhando o número de recomendações do site por outros usuários. Por exemplo, a DavBet é uma plataforma segura e confiável que frequentemente entra em lista de melhores sites para curtir jogos de cassinos e apostas esportivas.

Desempenho e Aplicativo

Procure por sites que possuam um bom desempenho na experiência de jogos e de preferência ofereçam um aplicativo para celular, pois desta forma você pode experimentar Aviator de qualquer lugar do mundo sem travamentos. A DavBet é uma referência em aplicativo e principalmente em desempenho sendo um dos sites mais recomendados para experimentar Aviator da Spribe.

Bônus específico para Aviator

São poucos os sites que oferecem um bônus específico destinado apenas para o Aviator, mas eles de fato são os melhores para ter uma boa experiência com Aviator. Com bônus próprios para o jogo você consegue aproveitar ao máximo do jogo sem precisar gastar com frequência para fazer novos depósitos durante a jogatina.

Como você pode notar, nestes três quesitos básicos para ter um site de confiança e boa qualidade para jogar Aviator a DavBet se encaixa perfeitamente. Entenda melhor os motivos para que este site faça tanto sucesso na atualidade.

Jogando Aviator na DavBet

A DavBet é uma casa de apostas com cassino que está chamando muita atenção de jogadores do mundo todo. O site é recente e está no mercado brasileiro há poucos anos, mas já oferece recursos incríveis e de ótima qualidade, como por exemplo, o atendimento em tempo real com atendentes fluentes em português.

Neste site você encontra o ambiente perfeito para jogar Aviator, afinal de contas a plataforma é recente e oferece tudo de mais moderno. Neste site o Aviator tem uma versão própria para navegadores de Smartphone, para o computador e até mesmo para o aplicativo, o site realmente oferece tudo que você precisa para fazer apostas com Boa qualidade.

Além disso, como foi dito anteriormente a DavBet também oferece aos jogadores um bônus exclusivo de 100% do depósitos em até R$ 200,00 para você curtir o Aviator. Esta plataforma é perfeita para quem procura se divertir por longa horas ou para aqueles mais casuais só que procuram uma forma simples de passar o tempo livre.

Como jogar Aviator na DavBet?

Para jogar Aviator no site da DavBet você só precisa criar uma conta na plataforma e realizar seu primeiro depósito. O site da DavBet possui um processo de cadastro muito simples que pode ser feito em poucos minutos, além disso a plataforma disponibiliza ótimos métodos de pagamento para você ter muita liberdade financeira dentro da plataforma.

Após o primeiro depósito você só precisa abrir o Aviator na plataforma, ele pode ser encontrado de duas formas: Uma clicando na aba jogos, e outra na barra de navegação. Este é um jogo muito importante para a plataforma, portanto o site oferece ele como uma das principais escolhas para os usuários dentro do site.

Na DavBet melhor site de apostas esportivas você também pode curtir a versão de demonstração do Aviator, mas ela serve apenas para teste se você quiser viver uma experiência completa com o jogo será necessário jogar valendo dinheiro de verdade. De qualquer forma, a DavBet é o melhor site para jogar Aviator, pois oferece tudo que você precisa para se divertir.

Jogando Aviator no Celular

Aviator é um jogo que te permite fazer muitas configurações que o tornam muito fácil de jogar em celulares e computadores. Mas, é fato que para ter uma boa experiência com o jogo o ideal é optar por um site que te ofereça um aplicativo para jogar, como é caso da DavBet.

No aplicativo você consegue um desempenho melhor no jogo sem precisar retirar animações e músicas do jogo. No navegador de celular o Aviator funciona bem, porém o gasto de dados móveis é muito alto o ideal é que você utilize de um aplicativo para jogar.

No apk da melhor casa de apostas esportivas para iniciantes em 2024 você pode jogar Aviator da Spribe sem travamentos muito menos alto consumo de dados. O aplicativo está disponível para smartphones android, mas quem possui um IOS pode experimentar o Aviator através do navegador, também sem travamentos e vivendo uma boa experiência de jogo.

Conheça todos os termos técnicos usados pelos jogadores de Aviator

Agora que você já sabe praticamente tudo sobre Aviator é hora de começar a aprender alguns termos técnicos sobre o jogo. Muitos jogadores de Aviator utilizam destes termos como chave para suas apostas, eles são importantes para você entender mais sobre o jogo e também para conseguir conversar com mais jogadores sobre o jogo sem dificuldades.

Voou para longe- Este termo é utilizado para determinar quando o avião some da tela e o multiplicador de apostas acaba, ele é o mesmo texto escrito na tela do jogo.

RTP- RTP é sigla para retorno ao jogador, este termo se refere ao porcentagem de ganhos que o jogador consegue de volta durante uma gameplay longa.

Quebrou a banca- Este termo pode ser utilizado de duas formas, a primeira para se referir as apostas com multiplicadores baixos demais que acabam e a segunda para apostas com multiplicadores muito altos.

Estes são os termos chaves que você precisa conhecer para conseguir viver uma experiência de jogo positivo com Aviator. Eles são muito utilizados pelos jogadores mais experientes e podem te ajudar a entender melhor sobre o jogo. Agora você já sabe tudo sobre o jogo e está pronto para iniciar sua jornada com Aviator.

Influência do Aviator nos gêneros de jogos de cassinos

Aviator é um jogo inovador para os jogos de cassino, antigamente ele se encaixava na categoria jogos de slots, mas por não possuir uma alavanca nem utilizar de padrões na tela para gerar multiplicadores foi necessário criar uma nova categoria de jogos. Hoje em dia o termo jogos crash tem crescido de popularidade e o Aviator é um dos motivos para isto.

Os jogos crash oferecem ao jogador uma experiência de jogo rápido sem regras complexas. Atualmente existem muitos jogos que se encaixam bem na categoria crash, mas ela só se desenvolveu e se popularizou depois do lançamento do Aviator da Spribe, afinal de contas ele foi o grande responsável pela popularidade deste modelo de jogos.

Conclusão

O jogo Aviator da Spribe é extremamente divertido e oferece aos jogadores uma nova opção de jogo rápido para curtir durante horas ou em momento casuais. Ele possui regras simples e fácies de aprender, possui estratégias que podem te ajudar aumentar as probabilidades de premiação e menus para automatizar sua experiência com o jogo.

O game é completo e jogando em sites de confiança como a DavBet é possível viver uma boa experiência com Aviator. Este é um jogo muito influente na atualidade que cada vez mais cresce de popularidade, certamente vale muito a pena dar uma chance para este jogasso da Spribe.

Perguntas Frequentes

Eu consigo jogar Aviator sem estar perto do celular ou computador?

Sim, basta configurar apostas automáticas no Aviator e deixar o jogo aberto, porém é importante configurar o momento correto para o jogo automático parar, pois você pode tomar prejuízos financeiros sem isto ativo.

O que é melhor apostar baixo ou apostar alto no Aviator?

Tudo depende da forma que você pretende realizar suas apostas, quanto maiores os valores de apostas, maiores são os riscos que você corre também as recompensas.

É seguro jogar Aviator?

Sim, Aviator é um jogo da Spribe totalmente licenciado e seguro, mas só é seguro jogar Aviator em sites de confiança como a DavBet.

Tem como jogar Aviator de graça?

Sim, em algumas plataformas você pode encontrar o modo de demonstração do Aviator e com ele você pode jogar gratuitamente o game.

Eu consigo configurar cashout automático no Aviator?

Sim, a opção de cashout automático pode ser configurada através do multiplicador máximo que busca em apostas automáticas.