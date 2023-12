DavBet, O melhor site de apostas esportivas em 2024

No ano de 2024 existe uma casa de apostas esportivas que está ganhando muito destaque dos fãs de apostinhas, a DavBet. A DavBet é uma plataforma moderna que oferece diversos recursos que fazem sua experiência de jogos e apostas se tornar muito imersiva, esta plataforma está no mercado nacional desde 2021 e tem recebido muita atenção pela sua qualidade acima da média.

Se ainda não conhece bem a DavBet está mais do que na hora de conhecer, afinal de contas ela é o melhor site de apostas esportivas. Esta plataforma de apostas esportivas tem de tudo para ser considerada o melhor site de entretenimento online de 2024. Para entender melhor sobre isso acompanhe abaixo uma análise completa desta plataforma que tem chamado muita atenção.

A DavBet tem muito destaque por conquistas recentes. Veja estatísticas abaixo e avalie se vale a pena conhecer a plataforma.

Estatísticas/Desempenho de 2023

Pagamentos: R$ 64 milhões pagos aos clientes

Pagamentos: 120.000 transações já feitas

Velocidade de retirada: Até 48 horas

Novos clientes a bordo no Brasil: 24.700 novos usuários

Novas slots adicionadas: 500+

Novos métodos de pagamento locais brasileiros: 4+

Estatísticas/Desempenho de 2023

Análise completa da casa de Apostas DavBet

A DavBet é uma casa de apostas esportivas com cassino online relativamente recente no mercado nacional. A plataforma oferece muita diversidade de mercados esportivos, boas opções de jogos de cassinos e recursos únicos de segurança que certamente fazem valer a pena ter uma conta no site. Além disso, a plataforma oferece muitos recursos que facilitam a vida de quem está começando o que a torna o melhor site de apostas esportivas para iniciantes.

É muito importante saber que a DavBet é uma plataforma da DB Solution N.V. que tem investido bastante em trazer formas de lazer online ao mercado brasileiro. Esta casa de apostas oferece muitos recursos feitos unicamente para te proporcionar uma experiência de apostas leve e sem preocupações.

Para conhecer em detalhes esta casa de apostas que tem feito muito sucesso, nada melhor do que conhecer algumas informações gerais sobre a plataforma através de uma ficha técnica. Veja abaixo com detalhes cada tópico chave que você precisa conhecer na DavBet.

Ficha técnica

Ano de lançamento: 2021

Donos: DB Solution N.V.

Licenças de funcionamento: Licença Curaçao ativa de número #365/JAZ

Possui Cassino? Sim, cassino online e ao vivo.

Apostas ao vivo? Sim, Disponibiliza apostas ao vivo para diversos mercados esportivos.

Suporte ao cliente: Suporte ao cliente 24 horas por dia, todos os dias da semana com 2 canais de contato diferentes e-mail e chat ao vivo.

Bônus de boas-vindas: 100% do primeiro depósito até R$ 500,00.

Oferece análise de estatísticas? Sim, aba exclusiva com recursos de estatísticas para apostas.

Aplicativo: Disponível para Android.

Conhecer a ficha técnica da DavBet Brasil te ajuda a entender melhor os motivos pelo qual esta plataforma tem chamado tanta atenção no mercado nacional. Esta casa de apostas brasileira possui todos os recursos necessários para ser considerada uma boa casa de apostas, pois adota medidas de segurança modernas e usa de um sistema simples para se divertir.

Criando uma conta na DavBet

Tudo na DavBet é feito para ser rápido, prático e divertido, até mesmo o processo de criar conta na plataforma é simples. Veja as etapas logo abaixo sobre como criar uma conta na DavBet Brasil.

Processo de cadastro no site:

Primeira Etapa: Acesse o site da DavBet no seu computador ou celular e clique no botão laranja escrito “Cadastrar”, ele fica localizado no canto superior à direita da tela do seu computador.

Segunda Etapa: Assim que você clicar em cadastrar, a DavBet vai solicitar alguns dados pessoais seus relacionados a e-mail e telefone, preencha cada um deles e crie uma senha de acesso para a plataforma.

Terceira Etapa: Agora é só clicar em cadastrar no botão verde no fim da página e pronto. Sua conta já foi criada na plataforma. Claro que para jogar você ainda vai precisar fazer seu primeiro depósito.

Processo de cadastro no App:

Primeira Etapa: Acesse o aplicativo oficial da DavBet no seu smartphone e clique no Botão Cinza no topo da tela escrito “Inscrever-se”

Segunda Etapa: Preencha os dados solicitados de e-mail, telefone, senha e telefone e em seguida clique no botão laranja escrito “Inscrever-se” de laranja no fim da página.

Terceira Etapa: Agora é só clicar em “Start”, botão laranja no fim da tela, e começar a se divertir.

Como você pode notar até mesmo o processo de cadastro na DavBet é simplificado, justamente para tudo ser rápido e prático. Esta é uma plataforma que se caracteriza muito porque oferece formas de jogar e se divertir que não perdem muito seu tempo em telas de cadastro ou de verificações desnecessárias.

Bônus e promoções DavBet

Mesmo que o site da DavBet opte por adotar uma postura mais simples em relação a cadastro e navegação no site, a plataforma tem como escolha oferecer um bônus de boas-vindas e uma aba enorme de promoções para os seus usuários. Nesta plataforma, você encontra um dos melhores bônus de boas-vindas do mercado brasileiro.

Além do bônus de boas-vindas, é uma prática recorrente da DavBet oferecer bônus diversos para os seus jogadores. O melhor site de apostas esportivas oferece no momento 13 bônus diferentes relacionados a depósitos ou a recursos dentro da plataforma. Para conhecer em mais detalhes cada promoção relevante da plataforma veja abaixo:

Bônus de boas-vindas

Um dos motivos para a DavBet ser considerada o melhor site de apostas esportivas para iniciantes é a excelente recepção ao jogador feita pela plataforma. O site oferece dois bônus diferentes para os seus primeiros depósitos, um fator que ajuda os iniciantes a se adaptar melhor na plataforma.

O primeiro Bônus de boas-vindas oferece 100% do primeiro depósito até R$500,00. Este bônus tem termos e condições de uso bem simples, e sua ativação também é bem tranquila.

Para ativar o bônus basta clicar na oferta do benefício na aba de promoções e clicar sobre ela. Em seguida, você deve clicar em “solicitar” e fazer seu primeiro depósito na plataforma. Para que o Bônus funcione seu primeiro depósito deve ser de no mínimo R$20,00.

Esta promoção tem poucos termos e condições de uso, você só precisa usar o valor ganho do bônus 10 vezes para conseguir realizar o saque da promoção que pode ser utilizada em apostas simples com odd acima de 1,7 e apostas múltiplas acima de 1,3.

O segundo depósito na plataforma também é contemplado com um bônus, no caso a DavBet oferece 50% do valor em até R$100,00. Esta promoção se ativa automaticamente e o único termo de uso é que você precisa ter ativado o bônus de primeiro depósito anteriormente e deve realizar um depósito de pelo menos R$20,00 para ativar o benefício.

Bônus diversos da DavBet

Além destes dois bônus simples de boas-vindas, a DavBet Brasil oferece diversas promoções diferentes ao longo do ano. Para consultar todas elas basta acessar ao site: https://www.davbet.com/pb/promotions/all e verificar quais são os bônus e promoções ativas no momento que você cria sua conta na plataforma.

Bônus de 15% de reembolso em apostas esportivas

Se sua semana estiver com azar em apostas esportivas, você pode aproveitar do bônus de reembolso da DavBet para apostas esportivas, para saber mais acesse: https://www.davbet.com/pb/promotions/all/255144/-reembolso-de-esportes:-domine-o-jogo

Bônus de 100% no aviator no seu 5º Depósito

Até mesmo no seu 5º Depósito na DavBet você consegue bônus, fazendo um depósito de no mínimo R$20,00 você pode aproveitar de 100% do valor até R$200,00 para jogar Aviator. Acesse o link para conhecer os termos e condições de uso da promoção:

https://www.davbet.com/pb/promotions/all/247702/altitudes-elevadas,-ganhos-ainda-maiores:-b%C3%B4nus-aviator-de-100–no-seu-5%C2%BA-dep%C3%B3

Bônus Cashout em apostas esportivas

Um dos melhores Bônus DavBet é o Cashout em apostas em andamento. Você pode alterar suas apostas, remover apostas e se divertir com liberdade na plataforma. Para mais detalhes, acesse: https://www.davbet.com/pb/promotions/all/247737/retome-o-controle:-saque-sem-comiss%C3%A3o

Bônus 25% de reembolso em Spaceman, Aviator e Blast.

Apostou em jogos crash e se deu mal? Não se preocupe, a DavBet te oferece um bônus de reembolso de 25% do valor em até R$ 500,00 que pode te ajudar a facilitar sua jogatina. Para saber mais, acesse:

https://www.davbet.com/pb/promotions/all/249482/-fim-de-semana-win-back:-25–de-reembolso-em-at%C3%A9-r-500-em-aviator,-blast,-spaceman-e-crash

Métodos de pagamento

Para uma casa de apostas ser um sucesso no Brasil ela precisa oferecer métodos de pagamento que atendam a necessidade da maioria dos jogadores. A DavBet é considerada por muitos o melhor site de apostas esportivas por oferecer opções diversas de métodos de pagamento e valores de depósito mínimo bem acessíveis.

Ao total, você encontra 13 métodos de pagamento diferentes na DavBet, um número que te permite fazer a escolha perfeita do método de pagamento que pretende usar durante sua experiência online.

Para o saque, os métodos de pagamento disponíveis são os mesmos, um fator que torna a DavBet uma plataforma muito interessante para se ter uma conta. Para te deixar por dentro de todos os métodos de pagamento disponíveis na DavBet, veja a tabela abaixo:

Como você pode notar, na DavBet você tem muitas opções diferentes de métodos de pagamento para fazer seus depósitos e saques. Um ponto muito interessante na DavBet é que o valor máximo de depósito na plataforma é fixo e está em R$10.000,00; mas o valor de depósito mínimo varia das criptomoedas para os demais. Com criptomoedas, você pode realizar depósitos a partir de R$1,00 enquanto que com os demais métodos de pagamento só a partir de R$20,00.

Cassino DavBet

O cassino DavBet é muito completo e é uma boa opção para quem curte os jogos online. Apesar da DavBet focar principalmente nas apostas esportivas, o cassino do site recebe bastante atenção e oferece muitas categorias de jogos diferentes e até mesmo um bônus de boas-vindas exclusivo.

O bônus de boas-vindas para cassinos da DavBet é excelente, ele pode ser ativado na aba promoções, exatamente da mesmo forma que o bônus de boas-vindas para apostas esportivas. Este bônus oferece 300% do primeiro depósito em até R$ 5.000,00.

Esta promoção é dividida em três depósitos e possui diversos termos e condições de uso que merecem sua atenção, para saber mais acesse: https://www.davbet.com/pb/promotions/all/231366/bem-vindo,-aposte-e-ganhe:-b%C3%B4nus-de-boas-vindas-de-300–em-at%C3%A9-r-5000.

O cassino da DavBet é organizado por listas de categorias e nomes de provedoras de jogos. No filtro de categorias, você pode encontrar jogos de slots, jackpots, jogos de mesa e até mesmo raspadinhas. No filtro de provedores, você pode filtrar os jogos pela desenvolvedora dos games incluindo nomes como: Pragmatic Play, Playson, PG Soft e Hacksaw Gaming.

Um dos maiores destaques do DavBet casino é a boa variedade de jogos e a opção de jogos em modo de demonstração. Mesmo sem ter uma conta na plataforma, você pode se divertir testando alguns jogos de maior destaque, claro que o site não oferece suporte a demonstração de todos os games, mas a maioria dos jogos populares possuem demo funcional na DavBet.

Desempenho do cassino DavBet

O desempenho do cassino na plataforma é incrível, mesmo em jogos mais pesados como é o caso de: Gates of Olympus da Pragmatic Play, Fortune Ox da PG soft e Plinko da BGaming. Você não terá problemas com travamentos na durante os jogos, mesmo curtindo o cassino no seu celular. Além de jogos de slots famosos e Plinko, a DavBet possui muitos jogos clássicos de cassino e sucessos recentes do mercado disponíveis na biblioteca de jogos.

O site da DavBet é incrível para jogar Aviator da Spribe, curtir slots progressivos e jogar um Poker ao vivo para relaxar. O cassino da plataforma realmente oferece muitas opções para se divertir e todas elas com recursos que tornam a sua experiência de jogos totalmente funcional.

Mercados esportivos para apostas na DavBet

Como foi dito anteriormente, o maior destaque da DavBet Brasil é o menu de apostas esportivas da plataforma. A DavBet possui uma das melhores coberturas esportivas ao vivo do mercado nacional, esta plataforma oferece apostas esportivas ao vivo com transmissões em tempo real mesmo de ligas distintas como a liga de futebol feminino do Japão.

Além de esportes populares como futebol, vôlei, basquete e tênis, na DavBet você pode fazer apostas esportivas em diversos mercados diferentes. Incluindo:

Rugby

Futsal

Tênis de Mesa

Hóquei na grama

Floorball

Counter-Strike 2

Dota 2

Futebol Eletrônico

Boxe

Em todos estes esportes e e-sports, você pode fazer apostas simples e personalizadas com menus de apostas fáceis de navegar e com muitas opções. O site da DavBet no menu de apostas esportivas opta por entregar ao jogador um tema escuro, mas com boa disposição de informações, o único ponto que exige atenção na plataforma é que a aba Ao Vivo oferece menos opções de mercados esportivos do que o Pré-jogo.

Na aba Pré-jogo de apostas esportivas na DavBet, você tem muitas opções diferentes para apostas esportivas com mais variedades de esportes e odds melhoradas. Além disso, um dos maiores destaques da casa de apostas esportivas é a aba Statistics da plataforma.

Na aba Statistics, você pode acompanhar em detalhes informações e estatísticas sobre cada um dos confrontos de apostas esportivas que mais chamam a atenção. A DavBet é o melhor site de apostas esportivas, porque oferecer um lugar para análises de jogos dentro da própria plataforma.

Suporte ao Cliente DavBet

O site e o aplicativo da DavBet são muito bons, portanto é bem difícil ter problemas com eles, mas caso você tenha alguma dúvida ou inconveniente com a plataforma é bem simples solucionar. O Suporte ao Cliente da DavBet funciona 24 horas por dia, todos os dias semana, além disso a plataforma oferece a você atendimento totalmente em português e em 2 canais de comunicação diferentes.

A primeira forma de entrar em contato com o site é através do chat ao vivo que pode ser acessado a qualquer momento clicando no balão laranja localizado no canto inferior à direita da tela inicial. Por lá, você será atendido por um robô que pode te encaminhar para conversar com um atendente, esta é a forma de atendimento mais utilizada na plataforma.

O segundo meio de entrar em contato com a DavBet é através do e-mail. A DavBet separou 2 e-mails diferentes que você pode entrar em contato para resolver problemas e tirar dúvidas sobre a plataforma:

[email protected] – Você deve entrar em contato com este e-mail para solucionar problemas relacionados à sua conta, dúvidas e problemas com o site.

[email protected] – Este e-mail é destinado para solucionar problemas relacionados a ofertas e promoções do site.

Em qualquer um dos métodos de atendimento da DavBet que você entrar em contato, você será bem atendido. Antes de entrar em contato com a plataforma, vale a pena verificar o FAQ do site, pois nele você pode encontrar algumas soluções para problemas comuns dentro da plataforma.

Prós e Contras

Para ser conhecida como o melhor site de apostas esportivas para iniciantes, um site precisa oferecer mais vantagens que desvantagens para o jogador. Para avaliar a DavBet como sua possível próxima casa de apostas e cassino, nada melhor do que conhecer os prós e contras da plataforma:

Prós da DavBet

Site seguro

Aplicativo seguro

Ótimo desempenho do site em apostas esportivas

Ótimo desempenho do site em jogos de cassinos

Boas opções de mercados esportivos

Odds competitivas para o mercado nacional

Diversas opções de bônus diferentes

Bônus exclusivos para o cassino

Muitas opções de apostas personalizadas

O site oferece cassino ao vivo

O site oferece apostas ao vivo com transmissões em tempo real

O site adota medidas para o jogo responsável

Site licenciado

Boa variedade de métodos de pagamento

Valor mínimo de depósito baixo

Valor máximo de depósito alto

Poucos termos e condições de uso para os bônus e promoções da plataforma

Contras da DavBet

Falta de um aplicativo para IOS

Não aceita pagamentos com cartão de crédito

Não oferece uma opção de tema claro

Conclusão

Como você pode notar olhando os Prós e Contras da DavBet, esta é uma plataforma de jogos muito segura e confiável para quem está começando no mercado de apostas esportivas. A DavBet oferece ao jogador uma experiência com apostas e jogos de cassino descomplicada, sempre oferecendo recursos para que a sua experiência de entretenimento ocorra de forma tranquila.

A plataforma adota diversos recursos de segurança que evitam que você passe por situações ruins na plataforma. Além disso, o site possui ótimo desempenho tanto no site quanto no app. Em geral, a DavBet é uma das melhores casas de apostas disponíveis no mercado Brasileiro, o site oferece muitas formas de lazer e segurança tanto para novatos quanto para veteranos em apostas esportivas.

Perguntas frequentes

A DavBet é realmente confiável?

Sim, a DavBet é uma plataforma muito confiável para apostas esportivas e jogos de cassino. Mesmo sendo um site recente no mercado nacional, a plataforma oferece muitos recursos de segurança e licença ativa para proporcionar ao jogador uma experiência de jogos segura e sem complicações.

A DavBet tem um blog para tirar dúvidas e dar dicas aos usuários?

Sim, a DavBet possui uma aba de blog repleta de informações e curiosidades ligadas ao mundo das apostas esportivas e jogos de cassino. Confira DavBet Blog aqui: https://blog.davbet.com/

O site da DavBet oferece transmissões ao vivo para apostas esportivas?

Sim, desde que a partida que você pretende apostar esteja realizando transmissões em tempo real.

Eu consigo jogar Aviator na DavBet?

Sim, é possível jogar Aviator na DavBet, inclusive a plataforma possui uma aba exclusiva no topo do site para este jogo de sucesso da Spribe.

O aplicativo da DavBet funciona bem?

Sim, o aplicativo da DavBet funciona bem e oferece uma experiência mais agradável para usuário de celulares Android em relação a versão de navegador móvel.

Dá para fazer apostas esportivas e jogar no cassino ao mesmo tempo na DavBet?

Sim, sem problemas basta abrir a sua conta da DavBet em duas abas do seu dispositivo ou em dois dispositivos diferentes.