Show falso em Brasília? Mila, do hit ‘Tudo Ok’, é divulgada em festa, mas nega presença

A cantora, que está nas paradas de sucesso com a música “Tudo Ok”, onde faz parceria com Thiaguinho MT, teve três shows anunciados na cidade no próximo fim de semana, em lugares diferentes. Acontece que a assessoria de imprensa da artista confirma apenas duas apresentações e a situação pode virar ‘caso de polícia’.

“Vou estar em Brasília, somente no Dallas Bar e Noctis Brasilia. Têm casas anunciando e eu não vou estar, hein? Anotem esse recado”, disse Mila em suas redes sociais, tentando explicar a confusão.

O que acontece é que uma festa chamada ‘Brota no Bailão’, promovida pela Hostel Produções no Hostel Lounge Club, Setor de Clubes Esportivos Sul, divulgou o show da cantora até esta quinta-feira (6), vendendo ingressos a R$ 110,00.

Procurada pela Coluna do Leo Dias, os produtores da Hostel Produções informaram, numa primeira conversa por telefone, que haviam um contrato firmado e que até o momento Mila não teria comunicado nenhum cancelamento da presença.

Em um segundo momento, por mensagens, o produtor Leo Preto garantiu que o valor do cachê da cantora foi pago e que estava aguardando um posicionamento da Kondzilla, responsável por Mila, caso o show fosse cancelado. De acordo com o produtor, o contrato firmado entre eles prevê que o cancelamento pode acontecer desde que o valor integral do cachê seja devolvido.

“Se a Kondzilla se posicionar, obviamente vamos tirar do ar. Se for divulgado em algum momento como um show falso, ou se não quiserem devolver o cachê, precisarei acionar a polícia”, disse Leo Preto à Coluna.

No entanto, a Hostel Produções, assim que procurada pela Coluna do Leo Dias, retirou de suas redes sociais toda a divulgação que envolvia o nome de Mila, e divulgaram MC Fiotti como segunda atração da festa. Questionado, o produtor da Hostel Produções disse: “Já tem 18 horas que não postamos nada com imagem da Mila por precaução. Estamos aguardando um posicionamento da Kondzilla. O nome do nosso evento segue o mesmo, e já divulgamos mais uma atração.”

A assessoria de imprensa de Mila, também de forma oficial, divulgou uma nota sem citar a festa “Brota no bailão”, confirmando que a cantora estará apenas em dois outros lugares: “[…] Artista da Kondzilla Records, Milla subirão ao palco do primeiro show às 1h (de sábado para domingo) no Dallas Bar, no EPTG. Em seguida será a vez de o público curtir o show da cantora no Noctis Brasilia.[…]”

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.