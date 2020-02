Deborah Secco: “Não tenho mais pique pra encarar um desfile de escola de samba”

PUBLICIDADE 

Quem viu Deborah Secco na manhã de ontem sendo anunciada como rainha do Camarote Allegria, no Rio de Janeiro, vai discordar totalmente do que a atriz afirmou na ocasião. Aos 40 anos, ela disse: “Não tenho mais pique pra encarar um desfile de escola de samba”.

O que se via ali de perto era uma mulher em ótima forma. Aliás, as curvas da intérprete de Alexia de “Salve-se Quem Puder”, da TV Globo, ficaram bastante em evidência, como mostra esta foto exclusiva para a Coluna Leo Dias. Ela usou um look de ‘heroína’ e apenas um tapa-sexo para não mostrar demais.

Não aposenta da Sapucaí não, Deborah! Nós queremos mais.

Com colaboração de Lucas Pasin