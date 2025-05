Sonda Mãe é a atração do Rock&+ desta semana

A banda Sonda Mãe é a convidada para um bate-papo descontraído no Rock&+ — o podcast de Rock e diversidade do Jornal de Brasília — desta sexta-feira (9). O episódio já está no ar.

Adelson Siqueira e Sergio Prado, membros da banda, compartilharam como o grupo vem trabalhando o público e suas músicas, que contam histórias cômicas, dramáticas e o melhor do cotidiano que só o rock proporciona.

A banda vem trabalhando para criar uma conexão forte com o público, que se identifica com as letras e melodias.

Para ver essa e outras entrevistas do Rock&+, acesse o canal do Jornal de Brasília no YouTube.