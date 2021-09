Santas Insanas – 1ª Temporada – Episódio #06

Como contribuímos para relações que ferem o emocional, o que gira nas rodas de mulheres sobre o desempenho dos homens

Se ouve muito hoje em dia que a nossa sociedade é patriarcal e foi construída com desigualdades entre homens e mulheres. Eles sempre puderam muito mais que elas, isso ainda é fato. A discussão mostra ao menos um movimento social em busca da desconstrução dessa cultura e da consciência de que é preciso fazer algo para que ela mude. E fazer algo está ao alcance de homens e mulheres, pais e mães, patrões e funcionários, educadores, colegas, amigos e de todo mundo. Repensar a masculinidade e dar a ela a oportunidade de um comportamento mais compatível com a realidade humana, nem de homem e nem de mulher, é bom para todos independentemente de gênero. Começa na criação, na escolha das cores para os bebês, dos brinquedos, do que se diz ser de menino ou de menina.

O episódio #6 do Podcast Santas Insanas fala de MASCULINIDADE SAUDÁVEL e aborda dentre outros assuntos, como contribuímos para relações que ferem o emocional, o que gira nas rodas de mulheres sobre o desempenho dos homens, a pornografia como cartilha para iniciação sexual masculina, as cobranças comportamentais às crianças, a reprodução do machismo também por mulheres e os dramas resultantes de tanto aprendizado ultrapassado.

As reflexões partem de dados, experiências pessoais e profissionais da sexóloga e terapeuta sexual Luisa Miranda, da jornalista Neila Medeiros e da psiquiatra e Doutora em Saúde Mental Maria Cecília. Junte-se a elas nesse papo profundo e descontraído sobre comportamento humano. Tem ainda dicas do que ler e assistir para renovar os conceitos.

Clique no vídeo acima para assistir ou ouça o podcast abaixo