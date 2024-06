O PT pode ajudar Bolsonaro? Entenda

A complicadíssima sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara criou um novo capítulo enrolado.

Em busca de apoios da direita mais próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lira desencavou um projeto de 2016 que proíbe delações premiadas de pessoas presas. Naturalmente, o propósito é beneficiar Bolsonaro, uma vez que a maior parte das acusações contra ele foi feita pelo seu ex-ajudante de Ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso.

Ocorre que esse projeto é do PT. À época foi feito pelo advogado Wadih Damous, que era então deputado petista, e visava evitar delações premiadas de presos da Operação Lava Jato, que pudessem prejudicar a ex-presidente Dilma Rousseff, que sofria processo de impeachment, e o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou preso e condenado. Agora, Lira ressuscita o projeto e quer votar regime de urgência para ele na próxima semana.

Uma saia-justa agora para o PT e o governo: como ficarão contra um projeto que tem como autor um colega de partido? Esse novo rolo no sempre enrolado Congresso Nacional é o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.