No Dia dos Namorados, uma DR com Bolsonaro

Na quarta-feira (12), Dia dos Namorados, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estava no Congresso Nacional.

No cafezinho do Senado, ele sentou para conversar e acabou abrindo seu coração sobre a complexa relação que tem com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com estilos de fazer política completamente diferentes, nem sempre os dois se entendem.

Como contou Valdemar nos bastidores que hoje traz o JBrNews. Valdemar quer ampliar o PL, atraindo o maior número possível de políticos para a legenda como forma de ir tornando cada vez mais o partido alternativa de poder. E Bolsonaro e seus filhos, com suas posições de extrema-direita, o tempo todo querem limitar essas ampliações.

É nessa diferença que as conversas de vez em quando ficam mais complicadas. Detalhes dessa DR entre Valdemar e Bolsonaro e como ela se estende para as estratégias hoje no país e na política são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.