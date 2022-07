Momento da Beleza 2ª Temporada Ep. 3

Os cuidados com a beleza vão além de passar um bom creme na pele. Os lábios possuem uma parte importante na parte estética

Os cuidados com a beleza vão além de passar um bom creme na pele. Os lábios possuem uma parte importante na parte estética. No episódio desta semana a Dra. Patrícia Moura vai nos mostrar que é possível adicionar a nossa rotina um cuidado especial com a boca.

Confere aí a dica desta semana: