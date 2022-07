Momento da Beleza 2ª Temporada Ep. 1

Nesses primeiros episódios você vai poder conferir as melhores dicas para cuidar da pele nesse frio que pode ser um vilão

A segunda temporada do Momento da Beleza está no ar e nesses primeiros episódios você vai poder conferir as melhores dicas para cuidar da pele nesse frio que pode ser um vilão. A Dra. Patrícia Moura traz para o primeiro episódio da série, o jato de plasma, você já ouviu falar? Se não, confere ai essa dica incrível para manter sua pele cada vez mais jovem.