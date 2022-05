Momento da Beleza #005 – Estilo de Vida

No episódio desta semana do Momento da Beleza, vamos falar de um assunto que às vezes deixamos passar em branco

No episódio desta semana do Momento da Beleza, vamos falar de um assunto que às vezes deixamos passar em branco. Com o retorno dos eventos, o consumo de álcool e alimentos gordurosos tem aumentado. A dica da Dra. Patrícia Moura vai servir para que possamos cuidar mais e de maneira prática no dia a dia.



Confere aí o episódio completo: