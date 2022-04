Momento da Beleza #001 – Cuidados com e pele masculina

No dia de tantas estreias incríveis, o Jornal de Brasília preparou mais um conteúdo recheado de dicas para os cuidados com a pele

No dia de tantas estreias incríveis, o Jornal de Brasília preparou mais um conteúdo recheado de dicas para os cuidados com a pele e não fica restrito as mulheres.

No episódio de hoje do Momento da Beleza, a Dra. Patrícia Moura traz dicas de como os rapazes também podem e devem se cuidar para elas, afinal todos gostamos de uma pele bem cuidada.