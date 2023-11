Pavões e tuiuiús: O que representam Flávio Dino no STF e Paulo Gonet na PGR as escolhas de Lula para cargos importantes

O presidente Luíz Inácio Lula da Silva parece finalmente ter se decidido sobre os nomes que ocuparão as vagas no Supremo Tribunal Federal (STF) e na Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo as informações que circulam no início desta semana, Lula deverá anunciar ainda nesta segunda-feira (27) o ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga no STF aberta com a aposentadoria de Rosa Weber.

E Paulo Gonet para o cargo de procurador-geral da República, vago após o final do mandato de Augusto Aras. Na disputa política que há na PGR, Gonet é uma vitória do grupo conhecido como “pavões”, e uma derrota dos “tuiuiús”.

Na edição de hoje do JBrNews, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago explicam que disputa é essa. E como ela repercute nas escolhas feitas por Lula.