Milei e o Brasil: o que irá acontecer?

Diante da pesada crise econômica em que vivem os argentinos os eleitores acabaram optando pelo discurso radical de Milei

Com mais de 55% dos votos, o candidato de extrema-direita Javier Milei venceu o peronista Sergio Massa no segundo turno e tornou-se o novo presidente da Argentina.

Diante da pesada crise econômica em que vivem os argentinos, com uma inflação de mais de 140% ao ano, os eleitores acabaram optando pelo discurso radical de Milei. Um discurso que pode trazer repercussões complicadas para o Brasil, país vizinho e principal parceiro comercial no continente sul-americano, terceiro maior parceiro no mundo.

Em sua campanha, Milei prometeu romper com o Mercosul e excluir as relações com o governo Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chamou de “comunista” e “corrupto”.

Mas Milei terá mesmo condições de imprimir em seu governo as promessas radicas que fez na campanha? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.