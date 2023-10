JBr News 2023 #190 – Onde irá parar a guerra entre os poderes?

Uma emenda constitucional que, se aprovada, daria ao Congresso o poder de rever decisões em julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF)

Um grupo de parlamentares prepara uma emenda constitucional que, se aprovada, daria ao Congresso o poder de rever decisões em julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Em síntese, passaria a dar ao Congresso a palavra final em questões constitucionais. Independentemente da chance de vir a ser aprovada, o fato de a emenda constitucional ter tido as assinaturas mínimas de apoio e estar tramitando mostra a escalada da disputa entre os poderes. Bombeiros estão entrando no jogo e propondo diálogo. Mas fica claro o tamanho do problema e a necessidade de uma solução que reequilibre os poderes da República. É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.