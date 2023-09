JBr News 2023 #186 – CPIs chegam ao final. Irrelevantes e inúteis?

Três Comissões Parlamentares de Inquérito chegam ao final nesta terça-feira (26). E é de se perguntar para que afinal elas vieram

Três Comissões Parlamentares de Inquérito chegam ao final nesta terça-feira (26). E é de se perguntar para que afinal elas vieram. Duas delas – das Lojas Americanas e das Apostas Esportivas – deverão ser concluídas sem qualquer indiciamento, ou seja, a investigação não conseguiu apurar responsabilidades. Outra – a CPI do MST – deverá ter dois relatórios, talvez sem maioria para aprovar nenhum deles. Um pouco mais de destaque talvez tenha a CPMI dos Atos Golpistas, que continua com o depoimento hoje do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência general Augusto Heleno. Mas mesmo a CPMI em algum momento avançou para além de outras investigações sobre os atos antidemocráticos? Esse é o questionamento que fazem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.