JBr News 2023 #170 – A política vai engolir a economia?

O governo enviou sua proposta de orçamento para o ano que vem com uma meta ousada: zerar o déficit em 2024. Ou seja, gastar exatamente o mesmo que irá arrecadar. A meta é arriscada porque, por um lado, o governo conta com receitas que ainda não estão realmente garantidas. E, por outro, há uma tremenda pressão por gastos vinda do mundo da política. O Centrão pressiona por mais e mais emendas e cargos com verbas gordas. E a esquerda, raiz do governo, pressiona por gastos na área social, aumento no salário mínimo, etc. Como fará o governo para tentar fechar essa conta? Como atuar nesse jogo arriscado? É o tema da análise de hoje no JBrNews. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.