JBr News 2023 #134 – O mercado em lua-de-mel com Fernando Haddad

Quem diria que um professor de ciência política de esquerda fosse se tonar o queridinho do mercado financeiro?

Quem diria que um professor de ciência política de esquerda fosse se tonar o queridinho do mercado financeiro? Mas é isso o que mostra pesquisa divulgada na quarta-feira (12) pelo Instituto Quaest com 94 dos principais analistas do mundo econômico. Em 45 dias, a percepção que o mercado tem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mudou sensivelmente. Sua aprovação entre esses entrevistados disparou. Levando também a melhoras na perspectiva quando à economia brasileira, que agora a maioria considera que vai melhorar. Cem por cento dos entrevistados disseram, por exemplo, que o Banco Central irá reduzir em breve a taxa de juros. Para alguns, talvez, já na próxima reunião do Conselho de Política Monetária (Copom) em agosto. O que levou a essa mudança na avaliação do mercado sobre Haddad? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.