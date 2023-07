JBr News 2023 #133 – No Senado, a vez dos estados menores na reforma

A reforma tributária chegou ao Senado. E já no primeiro momento ficou claro que a sua aprovação não será assim tão rápida como se poderia prever num primeiro momento

A reforma tributária chegou ao Senado. E já no primeiro momento ficou claro que a sua aprovação não será assim tão rápida como se poderia prever num primeiro momento. O Senado quer discutir o texto, e quer ter tempo para isso. Assim, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o senador escolhido como relator, Eduardo Braga (MDB-AM), já sinalizaram que as discussões deverão se estender pelo menos até outubro, com a votação já perto do final do ano. “O Senado é a casa da Federação”, foi o mantra usado nesse começo. Ou seja, a definição de que, no Senado, o peso de cada estado é igual. Isso deverá fazer com que ganhem força agora na discussão os estados menores, menos desenvolvidos. É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.