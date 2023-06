JBr News 2023 #121 – Semana encurtada terá foco nas CPIs

A semana que começa hoje será encurtada no Congresso por causa das festas juninas

A semana que começa hoje será encurtada no Congresso por causa das festas juninas. Estabeleceu-se a concentração dos trabalhos nos dois primeiros dias da semana: esta segunda-feira (26) e a terça-feira (27). E não deverá haver deliberação importante dos plenários. O foco pinricpal, então, será nas várias Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) instaladas na Câmara e no Senado. Especialmente a CPMi dos atos golpistas. Hoje, a CPMI ouve o coronel Jean Lawand Junior, que teve conversas com o ex-ajudante de Ordens do então presidente Jair Bolsonaro sobre hipóteses golpistas. O JBrNews conversou com a relatora da CPMI, Eliziane Gama (PSD-MA) e traz suas avaliações sobre o início dos trabalhos de apuração. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.



ICTV: https://www.youtube.com/channel/UCmUE1Ln9KjEwVeXd_LHFq0Q