JBr News 2023 #119 – Efeitos da super quarta no Senado

Em um dia que ganhou o apelido de “super quarta”, o Senado fez avançar diversos temas de interesse do governo. Aprovou a indicação do advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal (STF), com 58 votos favoráveis. E, logo em seguida, aprovou o arcabouço fiscal, com modificações que obrigarão a um retorno do texto à Câmara, com a provável votação no início de julho. O JBrNews analisa hoje os efeitos da super quarta no Senado e os próximos passos. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.



