JBr News 2023 #046 – No Senado, o jogo político começa a ser definido

Com a escolha dos comandos das comissões temáticas, o jogo da política começou a ser definido no Senado. Por ter optado por disputar a presidência com um outro candidato, o senador Rogério Marinho, a oposição ficou de fora do comando. Os partidos que formavam o bloco de oposição, o Vanguarda (PL, PP, Republicanos e Novo) não presidirão nenhuma das comissões. O comando será dos partidos governistas. O MDB e o PSD comandarão três comissões. Mas a principal delas, a Comissão de Constituição e Justiça, ficará com o União Brasil. Mais especificamente com o senador Davi Alcolumbre, que consolida o seu poder no Senado. Alcolumbre começou a semana mantendo seu afilhado Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. E a termina reelegendo-se presidente da principal comissão do Senado. Esse é o JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.