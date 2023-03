JBr News 2023 #040 – 47 anos depois e um Lula com cara de mediador sindicalista na questão dos combustíveis

Os impostos sobre os combustíveis voltaram a ser cobrados, como Haddad queria, mas com valores menores

Nem exatamente como inicialmente queria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nem como queria a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Os impostos sobre os combustíveis voltaram a ser cobrados, como Haddad queria, mas com valores menores para que pesassem um pouco menos no bolso do consumidor, a preocupação de Gleisi. Uma solução negociada. Mediada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem assistiu ao embate e à mediação, percebeu um Lula com estratégia semelhante ao de um comandante sindical que administra uma assembleia conturbada. Como fazia há 47 anos, quando se elegeu pela primeira vez presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Deixou as alas brigarem e depois chegou a um acordo negociado. Essa é análise de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.