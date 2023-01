JBr News 2023 #016 – O fio desencapado da crise militar foi isolado?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trocou o comandante do Exército. Tirou o general Júlio César de Arruda e colocou no lugar o general Tomás Paiva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trocou o comandante do Exército. Tirou o general Júlio César de Arruda e colocou no lugar o general Tomás Paiva. Terá a mudança sido suficiente para isolar o fio desencapado da crise militar que ficou evidente após a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro? A troca resolverá a tensão e fará retomar a disciplina no meio militar? O tamanho desse desafio e os próximos passos dessa crise são o tema de análise de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.