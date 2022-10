JBr News 2022 #009 – Estratégias de Lula e Bolsonaro

No primeiro turno, mais de 90% dos eleitores que compareceram votaram em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e em Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição. Ou seja, a margem agora para trabalhar novos votos é muito apertada. Fica em tentar reduzir o número de abstenções, os poucos votos dados em outros candidatos e tentar mesmo virar votos que os eleitores deram em ambos. É nesses pontos que se concentram as estratégias de Lula e Bolsonaro agora. E é o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.