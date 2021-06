JBr News #193 – Os 14 investigados da CPI

No Jbr News de hoje: Em uma semana de depoimentos mornos, a CPI da Covid avançou nas quebras de sigilo e outras informações

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Em uma semana de depoimentos mornos, a CPI da Covid avançou nas quebras de sigilo e outras informações. Que culminaram com a decisão de tornar 14 pessoas investigadas, entre elas o atual e o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e Eduardo Pazuello. A CPI segue o dinheiro e faz algumas descobertas. É o tema do JBr News, o podfast Imagem&Credibilidade.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!