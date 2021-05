JBr News #166 – Barra Torres fulmina os argumentos de Bolsonaro

No JBr News de hoje: Maior autoridade sanitária do país, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, deixou de lado qualquer amizade ou proximidade política com Jair Bolsonaro

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Maior autoridade sanitária do país, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, deixou de lado qualquer amizade ou proximidade política com Jair Bolsonaro e, valendo-se das convicções técnicas, ajudou a fulminar completamente os argumentos do presidente de defesa da cloroquina ou contrários ao uso de máscara, álcool em gel e sua insistência em provocar aglomerações. Se a semana passada terminou mal para Bolsonaro na CPI, essa agora não começa nada bem. É a análise de hoje no JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!