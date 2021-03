JBr News #128 – É a saúde, amigo!

No JBr News de hoje: De acordo com pesquisa do Datafolha divulgada hoje, o percentual dos que reprovam o governo Bolsonaro atinge 54%

No JBr News de hoje:

De acordo com pesquisa do Datafolha divulgada hoje, o percentual dos que reprovam o governo Bolsonaro atinge 54%. E 47% dos entrevistados não têm dúvida em responsabilizar diretamente o presidente pela atual situação da covid-19 no país. Ou seja: para boa parte dos brasileiros, o problema hoje é a saúde, e é a saúde que compromete a popularidade de Bolsonaro. Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

