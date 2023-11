Entenda o arriscado jogo do déficit zero

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venceu a primeira disputa na queda-de-braço sobre a meta fiscal do governo, segue o Jogo Econômico

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venceu a primeira disputa na queda-de-braço sobre a meta fiscal do governo. Conseguiu convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua equipe e o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Danilo Forte (União-CE), que deve ser mantida a meta de déficit zero para o ano que vem.

Para conseguir esse convencimento, Haddad aferrou-se a um jogo arriscado, de que irá conseguir aumentar no ano que vem a arrecadação do país. Para isso, porém, ele vai precisar da ajuda do Congresso para aprovar pontos do seu pacote econômico, que o Congresso não parece muito disposto a aprovar. Haddad conseguirá ao final a vitória no arriscado jogo do déficit zero?

Ou se verá obrigado a rever no futuro a meta fiscal que ele poderia ter alterado agora? Os bastidores desse arriscado jogo são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.