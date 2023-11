Como deverá ser a dança das cadeiras com a saída de Dino

Enquanto Flávio Dino, perambula pelo Senado em busca de apoio ser aprovado para o (STF), já se discute sua sucessão no poder Executivo.

Enquanto o ministro da Justiça, Flávio Dino, perambula pelo Senado em busca do apoio necessário para ser aprovado para o Supremo Tribunal Federal (STF), já se discute sua sucessão no poder Executivo.

A definição só se dará depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar da viagem a Dubai, nos Emirados Árabes, para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. Mas os cenários já são amplamente discutidos. Há uma grande possibilidade de agora, de fato, Lula promover o desmembramento da pasta da Justiça, criando o Ministério da Segurança Pública.

Para a Justiça, crescem as chances do ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski. Na Segurança, há dois caminhos possíveis sendo cogitados. Esses caminhos, essas alternativas, essas soluções são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.