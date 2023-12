A batalha de Dino no Senado

Divulgado o relatório do senador Weverton Rocha (PDT-MA) sobre a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF)

Divulgado na segunda-feira (4), o relatório do senador Weverton Rocha (PDT-MA) sobre a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) é peça importante na batalha do ministro da Justiça para conquistar os votos necessários no Senado e a vaga na Suprema Corte.

O relatório é amplamente favorável à indicação. Mas está longe de resolver a batalha que Dino terá de enfrentar na semana que vem, quando acontecerá sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a votação no plenário. Dino enfrentará um ambiente hostil e a forte disposição da oposição para derrotá-lo.

Os bastidores dessa batalha e a análise sobre os desafios que Flávio Dino irá enfrentar são o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.