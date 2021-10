Imagem & Credibilidade #101 – O devastador relatório da CPI

O devastador relatório da CPI, riscos para a democracia, André Mendonça e eleições.

Os temas do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília esta semana.

Não parece haver muita dúvida de que o relatório final da CPI da Covid será devastador. Mas que consequências práticas ele terá mesmo? E, se não tiver consequências práticas, que riscos isso traz para a democracia? E que interesses velados empacam a sabatina de André Mendonça no Senado? Como tudo isso desagua no pleito de 2022 e na sucessão do presidente Jair Bolsonaro? Para discutir esses temas, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago trazem como convidado no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília o professor emérito da Universidade de Brasília Murillo Cesar Ramos.