Imagem & Credibilidade #128 – Como está a situação eleitoral?

As pesquisas eleitorais mostram um quadro bastante estável. Praticamente nada muda! Diferentemente do que aconteceu nas eleições anteriores. Por que isso acontece? Convidamos a cientista política Mara Telles, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), para conversar conosco no podcast Imagem & Credibilidade/Jornal de Brasília. Além das suas qualidades como cientista política e pesquisadora, Mara tem ainda um outro detalhe na sua biografia: ele é ex-BBB! Assista e veja se você se lembra dele no Big Brother Brasil!