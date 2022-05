Imagem & Credibilidade #127 – Lula conseguiu furar sua bolha de eleitores?!

A pesquisa do Ipespe divulgada nesta sexta-feira mostrou que a maioria daqueles que já decidiram seu voto por Lula não se identificam como de esquerda

A pesquisa do Ipespe divulgada nesta sexta-feira mostrou que a maioria daqueles que já decidiram seu voto por Lula não se identificam como de esquerda. Ou seja, Lula parece ter conseguido furar a bolha tradicional de eleitores do PT e se ampliar para além dela. Enquanto Bolsonaro continua tendo na maioria somente eleitores que se identificam como de direita. As pesquisas indicam que o eleitor comum rejeita as atitudes recentes do presidente como a graça feita ao deputado Daniel Silveira. Porém, se essas estratégias não são para alcançar o eleitorado, para que são? Convidamos Lydia Medeiros da TAG Comunicação para explicar essa e outras perguntas no podcast Imagem & Credibilidade / Jornal de Brasília.