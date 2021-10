Imagem & Credibilidade #102 – Guedes está na berlinda e Bolsonaro imputado

Às vésperas do início da Cop26, Guedes está na berlinda e Bolsonaro imputado por crime contra a humanidade

No dia 31 de outubro, começa na Escócia a conferência mundial do clima, a Cop26. E ela não poderia acontecer em momento pior para o presidente Jair Bolsonaro. Se Bolsonaro já chegaria sob suspeita na conferência, por conta de suas posições sobre o meio ambiente, ele agora é um presidente acusado de crime contra a humanidade. Se nada anda bom no cenário externo, o ambiente interno está conturbado pela crise econômica e o desgaste do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em torno desse cenário, o podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade trouxe para comentar a semana a sócia-diretora da Oficina Consultoria, Patrícia Marins.