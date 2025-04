Fala Legal recebe Wagner Relâmpago em conversa sobre comunicação e segurança pública

Comunicador relembra trajetória na polícia, bastidores do jornalismo e histórias com Silvio Linhares

O programa Fala Legal, comandado por Jeferson Legal, recebe nesta edição um convidado de destaque no jornalismo policial brasileiro: Wagner Relâmpago. Reconhecido por sua voz inconfundível e atuação marcante, Wagner é atualmente apresentador do DF Alerta, na TV Brasília, e também está à frente de um programa na rádio Supra FM.

Wagner na Supra FM

Com mais de 27 anos de experiência na área de segurança pública, Wagner construiu uma trajetória respeitada como policial civil e comunicador. Sua participação no programa promete uma conversa instigante sobre a interseção entre comunicação e segurança pública, tema que segue relevante no cenário atual.

Durante a entrevista, o público poderá conhecer mais sobre a história pessoal de Wagner, que nasceu em Nova Friburgo (RJ) e se mudou ainda criança para Brasília. A influência da mãe, que também atuou no rádio, foi decisiva para sua escolha profissional. Pai de sete filhos e entusiasta da pescaria em família, Wagner compartilha momentos de sua vida pessoal com leveza e bom humor.

Wagner, filhos e netos

O bate-papo também presta homenagem ao legado do comunicador Silvio Linhares, pai do deputado federal Fred Linhares e colega de trabalho de Wagner em momentos marcantes da carreira jornalística. Memórias emocionantes devem marcar essa parte do programa.

Com histórias curiosas, reflexões sobre segurança e comunicação e toques de humor, o episódio é uma oportunidade para conhecer melhor um dos principais nomes da crônica policial brasileira.

O Fala Legal vai ao ar hoje com a participação de Wagner Relâmpago.