Bolsonaro escreve carta aberta após cirurgia: “Com vontade de voltar a andar e trabalhar”

Após a cirurgia de 12 horas que parou o domingo (13/4), o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu abrir o coração e publicou uma carta aberta na manhã desta terça (15), emocionando seguidores e até opositores!

No textão postado nas redes sociais, o político não economizou nas palavras de fé, gratidão e alerta, revelando que está vivendo dias decisivos e delicadíssimos em sua recuperação. Segundo ele, os médicos estão em cima, de olho nas primeiras 48 horas — “período crucial” para avaliar se o corpo começa a desinflamar depois da maratona cirúrgica.

Bolsonaro explicou que, por ordens médicas, nada de visitas, conversas ou badalações nos corredores do hospital, viu? Ele precisa de silêncio total para evitar qualquer risco à parede abdominal. “Evitar estímulos é essencial”, avisou o ex-presidente, que fez questão de agradecer aos amigos que estão respeitando o momento.

E pasme: ele afirmou que essa foi a cirurgia mais invasiva desde a famosa facada de 2018, fazendo questão de lembrar que o autor era um “ex-integrante do PSOL”, deixando aquele recado sutil no ar…

Na parte mais tocante da carta, Bolsonaro classificou o procedimento como “mais um milagre em sua vida” e fez uma verdadeira ode à fé e à família. “Tenho certeza de que, sem todos esses pilares, eu não teria a chance de me sentir como me sinto agora: com disposição e enorme vontade de voltar a andar e trabalhar”, escreveu ele, já mirando um retorno triunfal.

E para fechar com aquela assinatura digna de telenovela das 8: “Vamos superar mais esse desafio, um dia de cada vez. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão e pelas orações. Um forte abraço a todos!”

Se depender da fé, Bolsonaro tá pronto pra dar a volta por cima. Seguimos de olho em cada capítulo dessa recuperação dramática digna de filme político com roteiro hollywoodiano.