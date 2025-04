PMDF prende homem com duas pistolas e 18 munições durante patrulhamento no Guará II

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (15), por volta de 1h30, na QE 15 do Guará II. A prisão foi efetuada por equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 24), do 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante patrulhamento tático na região.

De acordo com a corporação, os policiais avistaram o suspeito em atitude suspeita, correndo com a mão na cintura. Foi dada ordem de parada, mas o homem desobedeceu e fugiu em direção a uma área verde próxima, dando início a um acompanhamento a pé.

O indivíduo foi localizado escondido atrás de um veículo. Durante a abordagem e a varredura no trajeto percorrido por ele, os militares encontraram duas pistolas e 18 cartuchos de munição.

O suspeito foi encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.