Homem é preso com pistola 9mm durante bloqueio da PMDF no Gama

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), apreendeu uma arma de fogo durante ponto de bloqueio realizado na região do Gama, na madrugada desta terça-feira (15).

A abordagem ocorreu por volta de 0h30, quando os policiais realizavam fiscalização de rotina e notaram que um veículo VW Saveiro parou repentinamente ao avistar a barreira policial. A atitude levantou suspeitas e motivou a abordagem.

Durante a revista no veículo, os militares encontraram uma pistola calibre 9mm, carregada com 14 munições. O motorista foi preso em flagrante e conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.