Dicas do Oliver 2023 #001 – Loiro Bege

Olá, leitoras do Jornal de Brasilia! No gostou do cabelinho de hoje vamos falar para aquelas que desejam ficar loira mas não sabem por onde começar. Vamos falar sobre a tonalidade que já é tendência em 2023 e promete cair no gosto. E a cor é o “Le Beige”, da Wella, uma técnica segura para qualquer mulher iluminar os fios. “A ideia é valorizar a tonalidade natural com tons de bege suaves. O contraste sai de cena e as mechas vem com foco na luminosidade ao redor do rosto, com muita sutileza e sofisticação”. O loiro bege é uma cor muito versátil que pode ser combinado de diversas formas, tornando-se a escolha certa para muitos gostos e estilos. Para conferir toda a exuberância dessa cor e dicas para chegar à tonalidade perfeita assista até o final!

E uma dica: Combinado a outros tons de loiro, o bege realça o loiro avelã, perolado, vanilla, champagne, dourado, entre outros.

O loiro bege é um dos preferidos pelos cabeleireiros; É o tom perfeito para destacar o rosto; Com sofisticação e uniformidade; O loiro que permite variações, como o bege dourado; Além do loiro bege champagne; Por que não apostar no bege perolado?

Espero que gostem e até nosso próximo encontro.