Congresso flerta com a tragédia digital

Por pouco não aconteceu uma grande tragédia de repercussão internacional no show de Lady Gaga, no sábado (3), nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal prendeu um grupo que planejava um atentado a bomba.

Imagine-se o tamanho da tragédia e suas consequências se o grupo tivesse tido sucesso contra mais de 2 milhões de pessoas que lotavam a praia. O atentado foi todo organizado usando uma rede social, o Discord. Há algumas semanas, duas crianças morreram também vítimas das redes sociais: participavam de um jogo macabro, um desafio coletivo proposto nas redes: o “desafio do desodorante”.

Ainda que não pudesse ser integralmente evitada, esse tipo de situação poderia no mínimo ser reduzida caso o Congresso avançasse na regulamentação das redes sociais e na responsabilização desses criminosos. Mas isso não acontece porque ali prevalece ainda uma distorcida interpretação quanto ao que seja liberdade de expressão. É o que analisa Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.