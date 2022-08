Conexão JBr – Na Praia 14 de agosto 2022

O bate papo desta semana é com a dupla Netto e Henrique e Zé Neto e Cristiano

Fim de semana com muito sertanejo no Na Praia. O bate papo desta semana é com a dupla Netto e Henrique e Zé Neto e Cristiano.

Veja a entrevista na integra:

Netto e Henrique

Para Netto, um recomeço após a perda do antigo companheiro num acidente de carro, em 2020. Juliano César é quem chega para assumir a parceria, e passa a ter o nome artístico de Henrique

Zé Neto e Cristiano

Zé Neto & Cristiano é uma dupla sertaneja brasileira formada em 2011 na cidade de São José do Rio Preto por Zé Neto e Cristiano. Os músicos ganharam popularidade inicial em 2016, com o lançamento de Ao Vivo em São José do Rio Preto, que conteve a música “Seu Polícia”.

FOTOS : Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília