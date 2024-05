Blusinhas e saidinhas. Semana curta e agitada em Brasília

Normalmente, semanas com feriado no meio costumam ser calmas em Brasília. Não será o caso desta, que terá o feriado de Corpus Christi na quinta-feira (30).

Apesar disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou sessão presencial já para esta segunda-feira (27), e ameaça cortar salário do deputado que faltar. Ele pretende colocar para votar o chamado “imposto chinês” ou “das blusinhas”, que taxa as importações de produtos até US$ 50.

Na terça-feira (28), o Congresso pretende colocar em votação os vetos presidenciais, entre eles o veto do presidente Lula ao projeto das saidinhas dos presos. Ainda, os grupos de trabalho que discutem a regulamentação da reforma tributária se reunirão também na terça. E deve ainda ser iniciada a discussão do novo Código Eleitoral, com mudanças importantes com o fim da reeleição.

Os detalhes da semana curta e agitada em Brasília são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.