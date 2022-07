Bio Sem Neura 3 Temporada Ep. 1 – Vírosterapia

Os vírus se tornaram os grandes vilões deste planeta, um deles, aliás, o responsável pela maior pandemia do século

Os vírus se tornaram os grandes vilões deste planeta, um deles, aliás, o responsável pela maior pandemia do século, a de coronavírus,mas essa classe de seres vivos também pode contribuir para o avanço na luta contra o câncer. A ideia, aqui, é colocá-los a nosso favor para atacar tumores. Durante décadas, as terapias tradicionais contra o câncer se resumiam a cirurgia, quimioterapia e radioterapia, ou seja, usar fortes remédios para atacar o tumor ou extrair fisicamente o tecido maligno. Mas a ciência pesquisa outras saídas mais efetivas e capazes até de vencer metástases, nos últimos 10 anos, a mais promissora é a imunoterapia, que estimula o sistema imune a lutar contra as células cancerígenas.