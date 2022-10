Zeca Pagodinho, Sandy, Jota Quest e muito mais na Agenda Brasília desta semana

Além dos shows nacionais, o fim de semana oferece muitos eventos grátis, como a Bienal do Livro, o Sesc + W3 e o Festival de Cinema de Planaltina

Brasília recebe grandes artistas e eventos neste fim de semana! Além dos shows de Zeca Pagodinho, Sandy e Jota Quest, por exemplo, a capital federal sediará, a partir desta sexta (21), a 5ª Bienal Internacional do Livro, com entrada gratuita.

Destaque ainda para o Sesc + W3, que oferece muitas atrações locais com entrada franca; para o Motriz, o primeiro festival de cinema de Planaltina; e para o Samamba Rock, festival de rock em Samambaia. Confira o vídeo e, em seguida, leia os detalhes de cada evento na Agenda Brasília desta semana:

Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho volta à capital para mostrar pela primeira vez ao público brasiliense o espetáculo “Mais Feliz”. Com um repertório recheado de samba, o artista se apresenta no Centro de Convenções Ulysses, no dia 22, às 22h. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Zeca Pagodinho – “Mais Feliz”

Data: 22 de outubro (sábado)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Hora: 22h (o local pode ser acessado a partir das 20h)

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos a partir de 100 na Bilheteria Digital

Sandy

A cantora e compositora Sandy apresenta, nesta sexta-feira (21), a turnê “Nós, Voz, Eles 2”. O show será realizado no Centro de Convenções Ulysses, a partir das 20h30. O evento marca o retorno de Sandy aos palcos, já que a artista não se apresentava pelo país desde 2019.

No setlist, estão canções de sucesso como “Me espera”, “Aquela dos 30”, “Pra me refazer”, “Respirar”, “Eu só preciso ser”, “Pés cansados”, entre outras. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 100 no site Ticket 360 ou na bilheteria do local.

Jota Quest

De volta aos palcos, a banda Jota Quest se apresenta no Ginásio Nilson Nelson com a turnê comemorativa de seus 25 anos de carreira, batizada de ‘JOTA 25 – De Volta ao Novo’. Em entrevista ao Jornal de Brasília, a banda explicou que o show será dividido em três “atos” (sólido, líquido e gasoso), emulando conceito clássico dos “estados físicos da matéria”. Os ingressos já estão à venda na bilheteria Eventim.

JOTA 25 – De Volta ao Novo

Data: 22 de outubro (sábado)

Horário: 22h

Local: Ginásio Nilson Nelson

Ingressos à venda no site Eventim

Classificação: 18 anos

Bienal do Livro

A 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília (Bilb) chega à capital federal nesta sexta-feira (21) e fica até o dia 30 de outubro. O evento acontece no Pavilhão do Parque da Cidade, com 400 mil títulos e 100 expositores dispostos em 5 mil m². A entrada é gratuita mediante retirada de ingresso no site oficial da Bienal.

Além das exposições, haverá shows de Hamilton de Holanda nesta sexta (21) e de Céu no sábado (22). Para entrar nessa área da bienal, o público deve acessar o site e adquirir ingresso para os shows.

5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília

Data: de 21 a 30 de outubro, a partir das 9h

Local: Pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília (DF)

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pelo site bilb.com.br

Shows: Hamilton de Holanda, Roberta Sá (21/10); Céu (22/10)

Ingressos para os shows no site

Sesc + W3

O Sesc DF realiza, neste fim de semana, o Sesc + W3. A festa rola no sábado (22) e no domingo (23), no Sesc da 504 Sul, com shows de Samba Urgente, Filhos de Dona Maria, DJ Tamara Maravilha, 7 na Roda e muito mais. O evento começa cedo, com programação para toda a família. A entrada, claro, é gratuita.

Sesc + W3

Local: em frente ao Sesc da 504 Sul

Data: sábado e domingo, 22 e 23 de outubro

Horário: sábado, das 17h às 22h | domingo, das 14h às 22h

Atrações: Samba Urgente, DJ Tamara Maravilha, Filhos de Dona Maria, 7 na Roda, Kika Ribeiro e muito mais. Confira a programação completa.

Mr. Dan

O cantor e compositor Mr. Dan desembarca em Brasília nesta sexta-feira (21) para show no Complexo Fora do Eixo. Dan irá contemplar os presentes com suas composições de sucesso, como Melhor eu Ir (Péricles), Calma Amor (Exaltasamba), Pretexto (Imaginasamba), entre outras. O grupo de pagode Doze por Oito e os DJs Hugo Drop, Nyka e Kacá completam a festa.

Mr. Dan

Data: sexta-feira, 21 de outubro

Local: Complexo Fora do Eixo (Saan, quadra 1)

Horário: a partir das 20h

Ingressos a partir de R$ 35 no site Furando a Fila

Classificação: 18 anos

CDC Session

O coletivo CDC Session realiza, neste sábado (22), o Festival de Música Brasiliense, com bandas autorais da capital federal. O evento presencial começará às 17h, no Girô, em Taguatinga, e a transmissão, às 19h, no canal oficial do CDC Session.

Dentre as bandas confirmadas, estão Mirante, O Plantae, Afroragga FlowMan e Pássaro Preto.

CDC Session apresenta – Live Festival de Música Brasiliense

Data: sábado, 22 de outubro

Local: Girô – QNB 13, lote 14, Taguatinga Norte

Horário: a partir das 17h

Confira a programação completa

Entrada gratuita

Festival de Cinema de Planaltina

Com o tema curatorial “Cinema: poéticas de resistências”, o Motriz, 1º Festival de Cinema de Planaltina, acontece neste fim de semana. O evento começou na quinta (20) e vai até sábado (22), no Complexo Cultural de Planaltina, com entrada franca. Os filmes exibidos são independentes e foram selecionados através de chamamento público.

Além dos filmes, o Motriz contará com roda de conversa, sarau e shows no fim de cada dia, com atrações como: DJ Sapo, Caliandra Molotov, Sambadeiras de Roda, África Tática e Thabata Lorena. A programação completa pode ser acessada em: cinemotriz.com.br

Motriz – 1º Festival de Cinema de Planaltina

Quando: 20 a 22 de outubro

Onde: Complexo Cultural Planaltina – St. Administrativo, lote 02

Quanto: entrada franca

Programação completa: cinemotriz.com.br

Bothanic

Neste sábado (22), a partir das 16h, o complexo de entretenimento Bothanic abre as portas às margens do Lago Paranoá. O local, que funcionará até 2023 e trará a Brasília diversos shows nacionais, receberá, no sábado, DJs de música eletrônica, como JKaash, Teles, Pic Schmitz, Holomagic by Annëto e Andre Pulse, além de atrações internacionais como duo francês de música eletrônica Mozambo e o produtor musical holandês Martijn Ten Velden.

Bothanic

Local: Setor de Clubes Sul, ao lado do restaurante Rubaiyat

Inauguração: 22 de outubro, a partir das 16h

Ingressos a partir de R$ 90 no site Ingresse

Mais informações: @obothanic

Samamba Rock

A banda paulistana de heavy metal, Viper, que tocou no Rock in Rio, é a principal atração do Samamba Rock 2022, evento gratuito realizado nesta sexta e sábado, na QS 302 de Samambaia Sul. O festival terá ainda oito bandas autorais do DF e Entorno. São elas: Tennesso (metal), Caracol.A (rock alternativo), Quarto 16, Manttra (Grunge/post punk), Lágrimas & Sangue (gothic rock), Binarious (indie rock), Black Boots (post grunge) e Arguerom (progressive metal).

Festival Samamba Rock 2022

Onde: QS 302, em frente a Igreja Santa Luzia, Igreja da Barca, Samambaia Sul

Quando: dias 21 e 22 de outubro, a partir das 18h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Oktoberfest Brasília

A Oktoberfest Brasília está de volta! De sexta (21) a domingo (23), o Galpão 17, no SIA, recebe a segunda edição do evento na capital federal, realizada pela casa de cultura cervejeira House of Beer. Estão confirmadas 15 cervejarias diferentes. Também vai ter gastronomia típica alemã e música ao vivo com bandas de pop rock.

Oktoberfest Brasília 2022

Local: Galpão 17, SIA, Guará-DF

Datas: de sexta (21) a domingo (23)

Horários: sexta e sábado, de 12h a 0h | domingo, de 12h às 22h

Veja a programação completa

Realização: House of Beer

Divas do Samba

O samba pede passagem na capital federal para homenagear a madrinha Beth Carvalho. Acontece nesta sexta e sábado, no Clube do Choro, a terceira edição do projeto Divas do Samba. Beth será interpretada por Nilze Carvalho, Kiki Oliveira, Mirian Marques, Ana Costa, Dhi Ribeiro e Paula Lima.

Além dos shows, o Festival Divas do Samba promove inclusão por meio de ações de acessibilidade. A entrada é gratuita.

Divas do Samba

Dias: 21 e 22 de outubro

Horário: a partir de 20h

Local: Clube do Choro de Brasília

Ingresso solidário mediante doação de 1kg de alimento não-perecível