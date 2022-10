CDC Session realiza festival de música brasiliense no Girô, em Taguatinga

Festival ocorre no próximo dia 22 nos formatos presencial e online

O coletivo CDC Session realiza, no próximo dia 22, o Festival de Música Brasiliense. O evento, que ocorre nos formatos presencial e online, acontece no espaço Girô, em Taguatinga, com entrada gratuita.

O evento presencial começará às 17h, e a transmissão, às 19h, no canal oficial do CDC Session.

O festival visa apresentar ao público músicas autorais de artistas brasilienses, o que combina com a proposta do CDC Session, que é utilizar a arte contemporânea local como forma de resistência e resiliência. Serão oito shows, das seguintes bandas:

Pleno

Mirante

O Plantae

Afroragga FlowMan

Sorte

Natália Carreira

Pássaro Preto

Never Look Back

O esquenta antes da transmissão será comandado pelo MC Qnoizy, chamando as atrações Txai Beats e DJ Mano O Plantae, com participação de integrantes do CDC Session. Durante o Festival, também terá início uma campanha filantrópica em prol da entidade “Abraçando o Mundo”, com arrecadação de alimentos e doações via PIX e QR Code.

“O projeto é de muita diversidade, uma fusão de estilos tradicionais, tal qual a cultura do Brasil; com uma pegada bem moderna, tal qual a cultura de Brasília. Em comum, todos nós fazemos música de mensagem e vibração construtiva, que é o intuito do CDC Session. Atuamos para alçar artistas locais a nível nacional e expandir as parcerias e conexões com Coletivos Culturais de outros estados do Brasil. E este projeto é de grande importância também nesse sentido”, explica Yuri Brandani, vocalista da banda Pleno, e proponente do projeto vitorioso na categoria Meu Primeiro FAC (FAC-DF).

O projeto, que conta com apoio do FAC-DF e produção da GRV Música, Media e Entretenimento, foi estruturado durante a pandemia, em um cenário bem mais restritivo. Com as adaptações e flexibilizações em relação à situação sanitária, o evento passou a ser híbrido.

O CDC Session, que conta, atualmente, com cerca de 50 agentes culturais, busca, através de suas realizações e criações, manifestar-se de forma inclusiva e humanista. A trajetória do Coletivo será narrada em um minidoc lançado ainda este ano.

Serviço

CDC Session apresenta – Live Festival de Música Brasiliense

Data: sábado, 22 de outubro

Local: Girô – QNB 13, lote 14, Taguatinga Norte

Horário: a partir das 17h

Entrada gratuita