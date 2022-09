Tem eleição, mas também tem show: confira a Agenda Brasília desta semana

Péricles, Tasha e Tracie e Thiago Ventura são alguns dos famosos que desembarcam no quadradinho neste fim de semana

Setembro foi um mês de muitos eventos. Rolou show de ícones sertanejos, turnê de Gilberto Gil, Expoabra, Festa do Morango… festa não faltou!

O próximo fim de semana encerra o nono mês do ano e abre o décimo. O foco em todo o país são as eleições 2022, mas também tem muita festa para quem quiser curtir. Confere aí:

MC.Roda com Tasha e Tracie e Cesar MC

O Movimento Cidade – MC.Roda, originário do Espírito Santo, chega a Brasília nesta sexta-feira (30) trazendo mostras de cinema, bate-papos, shows musicais e muito mais. Destaque para as atrações de rap Tasha e Tracie, Cesar MC e Realleza. O evento rola na Birosca do Conic, a partir das 16h30. As atividades diurnas são gratuitas; já os shows da noite são pagos, com ingressos sendo vendidos na plataforma Shotgun.

MC.Roda

Local: Birosca do Conic

Data: 30 de setembro, sexta-feira

Horário: a partir das 16h30 (shows a partir das 23h

Confira a programação completa

Ingressos a partir de R$ 90 na plataforma Shotgun.

Classificação: 18 anos

Péricles

A Funn Entretenimento realiza, neste sábado (1º), a festa Feijoadinha, em comemoração aos 10 anos do bar e restaurante Versão Brasileira. O pagode será à beira do Lago Paranoá, e quem comanda é o cantor Péricles. O evento começa a partir das 13h, próximo ao restaurante Rubaiyat, em local coberto. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresse.

Feijoadinha

Data: sábado, 1º de outubro a partir das 13h

Local: à beira do Lago Paranoá, próximo ao restaurante Rubaiyat

Ingressos: a partir de R$ 105 + taxa no site Ingresse

Classificação indicativa: 18 anos

Thiago Ventura

Um dos maiores comediantes do país nos últimos anos, Thiago Ventura volta a Brasília para apresentar seu quarto show solo, o “Modo Afetivo”. O show ocorre no domingo (2), no Museu Nacional da República. Os ingressos custam a partir de R$ 70.

Thiago Ventura em Brasília

Local: Museu Nacional da República

Data: Domingo, 02 de outubro

Sessões: 19h e 21h30 (sessão extra)

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: @giralprojeto

Humorista apresenta seu quarto show solo. Foto: Divulgação

Casa do Maranhão

A Casa do Maranhão, na 914 Sul, lança, no mês de outubro, o festival “Atividades Culturais da Casa do Maranhão”. Nos dias 1, 8 e 15, a partir das 16 horas, shows e outras apresentações vão exaltar a cultura maranhense no Distrito Federal. Neste sábado (1º), tem Roni e Ricardo, Galã do Piseiro e muito mais.

Atividades Culturais na Casa do Maranhão

Onde: Casa do Maranhão – 914 Sul

Quando: 1, 8 e 15 de outubro a partir das 16 horas

Entrada franca

Sábado (1º/10): Trem das Cores, Roni e Ricardo, Galã do Piseiro, Banda Imagem, Entrada franca

Classificação: 18 anos

Sarau Complexo

Samambaia recebe, nesta sexta-feira (30), o Sarau Complexo. O evento ocorre na praça da quadra 207 de Samambaia Norte com atrações de hip hop, como o rapper Gog, e samba, com Marcelo Café. Ainda tem outros gêneros musicais, além de poesia, contação de histórias e gastronomia local. O microfone, inclusive, estará aberto ao público. A entrada é gratuita.

Sarau Complexo

Dia 30 de setembro

Praça da quadra 207, conjunto 5, de Samambaia Norte

A partir das 19 horas

Entrada franca

Made in Japan

O Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade vai receber, de sexta (30) a domingo (2) a 4ª edição do festival Made in Japan, evento que traz arte, moda, gastronomia e música japonesas para a capital federal. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 a meia, podendo ser adquiridos antecipadamente no site Furando a Fila.

Festival Made in Japan

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Datas e horários:

30 de setembro – 18 às 00h | 1 de Outubro – 11 às 00h | 2 de Outubro – 11 às 20h

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) no site Furando a Fila

Classificação indicativa: livre