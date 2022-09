Movimento Cidade traz Tasha e Tracie e Cesar MC a Brasília

Prata da casa, Realleza também abrilhanta o festival, que será realizado na Birosca do Conic

O Movimento Cidade – MC.Roda, originário do Espírito Santo, chega a Brasília nesta sexta-feira (30) trazendo mostras de cinema, bate-papos, shows musicais e outras intervenções artísticas. Dentre as atrações, o capixaba Cesar MC, as paulistanas Tasha e Tracie e a prata da casa Realleza. O cenário será a Birosca do Conic, às 16h30 (shows a partir das 23h).

Além dos MCs, os DJs Birosca, Kashuu e DJ A também estarão na festa. As atividades diurnas são gratuitas, com vagas limitadas e lotação por ordem de chegada; os shows da noite são pagos, com ingressos a partir de R$ 80 (6º lote) na plataforma Shotgun.

Sobre o Movimento Cidade:

O MC é um movimento de diversidade urbana que se pauta na dinâmica nos centros urbanos em linguagem de cinema, música, performance e debates temáticos, além de outras atividades de formação artística e cultural. É um movimento cultural que está em sua quarta edição e se propõe a provocar a relação das pessoas com os territórios em que habitam e pautar temas como mobilidade urbana, ocupação e esvaziamento de espaços públicos, novas tecnologias, protagonismo de comunidades, cidades humanas e inteligentes, dentre outros.

Confira a programação do evento: