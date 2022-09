Jefferson Moraes inaugura boate UniClub nesta sexta-feira (9)

Os ingressos para o show estão à venda pelo site e App do Sympla e custam a partir de R$ 39,90

Será inaugurada nesta sexta-feira (9) a boate UniClub, no mezanino da Universidade Cozinha e Bar, na Asa Norte. O show de abertura do espaço fica por conta de Jefferson Moraes, a partir das 22.

Sobre a Universidade Cozinha e Bar

Tudo começou em 2016, com um quiosque em frente a uma das avenidas mais movimentadas do Cruzeiro/Sudoeste, com mesas e cadeiras de plástico sob a brita e ao ar livre, cerveja gelada, petiscos autorais e um espaço para as crianças brincarem. Quatro anos depois, em 2020, os empresários Guilherme Fayad e Fabiana Paludo abriram a segunda unidade, em Águas Claras. Em junho de 2022, a terceira unidade, na Asa Norte, ganhou vida.

Serviço

Universidade Cozinha e Bar inaugura UniClub

Onde: SCN, quadra 2, em frente ao Liberty Mall

Quando: sexta-feira, 9 de setembro, a partir das 22h

Entrada: a partir de R$ 39,90 no Sympla